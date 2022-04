Aldi-Kunde teilt lustige Prospekt-Entdeckung - „Was ein gutes Auge!“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Ein Twitter-Nutzer staunte beim Blick in einen Aldi-Prospekt nicht schlecht. Denn die darin abgebildeten Schuhe weckten Assoziationen und brachte User zum Lachen.

München - Einem Kunden ist etwas Ungewöhnliches in einem Aldi-Prospekt aufgefallen. Die Schuh-Organizer, die ab dem 28. April 2022 bei Aldi Süd im Angebot sein werden, wurden gemeinsam mit ein paar Schuhen abgebildet, deren Schuhöffnung mit etwas Fantasie an offene Münder erinnern. Auf dem Foto wirken sie so, als würden sie schreien - das bemerkte der Aldi-Kunde sofort und brachte auch andere User mit seinem Fund zum Schmunzeln.

Aldi-Kunde entdeckt „schreiende Schuhe“ im Angebot

Auf Twitter teilte der begeisterte Kunde seine fantasievolle Entdeckung. „Ab dem 25.04. bei Aldi Süd im Angebot: Die schreienden Schuhe“, schrieb er, wobei ihm offensichtlich in Bezug auf das Datum ein kleiner Fehler unterlief. Auf dem besagten Ausschnitt des Prospekts ist nämlich der 28. April als Datum angegeben. Abgebildet sind in dem Prospekt drei Schuhe, die bei dem Nutzer die Assoziation mit einem zum Schrei geöffneten Mund erweckten.

Auch die anderen Twitter-Nutzer waren begeistern von den „schreienden Schuhen“, die der Aldi-Kunde im Prospekt entdeckte. „Was ein gutes Auge!“, bemerkte ein User, „Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr ungesehen machen. Die Schuhe jammern und klagen weh!“.

Aldi-Kunde bringt andere User mit Entdeckung in Prospekt zum Lachen

Daraufhin erinnerte sich der Beitragersteller an einen älteren Tweet, in dem er zum ersten Mal auf „schreiende“ Schuhe aufmerksam wurde und diese ihm seither auffielen. Weitere User reagierten mit GIFs, die verdeutlichten, dass die fantasievolle Entdeckung sie ebenfalls amüsierte.

Auch ein anderer Aldi-Kunde staunte nicht schlecht, als er einen ungewöhnlichen Namen für einen Wok im Prospekt entdeckte. (rrm)