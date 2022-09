Foto zeigt königliche Supermarkt-Entdeckung: Queen Elizabeth belustigt Aldi-Kunden

Das Profil der verstorbenen Queen Elizabeth II am Strand. Ein Supermarkt-Kunde entdeckte das Profil der Königin nun in seiner Einkaufsbox. © IMAGO / Cover-Images

Royal-Fans melden „Queen-Erscheinungen“ von überall: Ein Aldi-Kunde entdeckte das Profil der britischen Königin nun sogar in seiner Einkaufsbox aus dem Supermarkt.

London - Queen Elizabeth II. war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren verstorben. Der Tod der britischen Königin dominierte tagelang die Berichterstattung. Vielleicht also kein Wunder, dass ein Brite die Königin plötzlich überall sah - sogar als Erscheinung auf seiner Einkaufsbox von Aldi.

Britische Königin erscheint einem Aldi-Kunden auf seiner Einkaufsbox

Ein Supermarktbesuch wurde für einen Briten offenbar zum Erlebnis. „Wir sind gerade vom Lebensmitteleinkauf bei Aldi zurückgekommen“, berichtete der Mann am Mittwoch auf Twitter und postete dazu ein Foto eines Kartons, auf dem ein Wasserfleck zu sehen war. Seine Frau habe nur ein paar Sachen einkaufen wollen, „und da stand dieser leere Karton“, erzählte der Twitter-Nutzer. Das Bild zeigt einen herkömmlichen Pappkarton mit einem Wasserfleck - eigentlich recht unspektakulär. Auf die Form des Flecks anspielend, scherzte der Mann aber: „Der Kopf der Königin!“

Menschen sehen Queen Elizabeth II. überall: Auf Kartons - und in den Wolken

Überall tauche die Queen auf, meinte ein Nutzer in einem Kommentar unter dem Twitter-Beitrag. „In Wolken, auf Kisten, wo noch?“ Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Todes der Queen war über Porthcawl in Wales eine Wolke entdeckt worden, die wie die Königin aussah. Auch von anderen Orten Großbritanniens wurden „Sichtungen“ in den Wolken gemeldet, etwa aus Telford in den West Midlands oder Grimsby in Lincolnshire.

Ein wenig erinnert dies an den Rorschachtest aus der Psychologie. Der Psychiater Hermann Rorschach setzte das Verfahren zur psychologischen Diagnostik ein und zeigte seinen Klienten hierzu verschiedene Tintenklecksmuster mit der Frage „Was könnte das sein?“. Die Interpretation sollte Aufschluss über die Persönlichkeit oder etwaige Störungen geben, gilt jedoch als umstritten. Viele Royal-Fans würden aktuell in jedem Tintenklecks wohl nur Queen Elizabeth II. erkennen.

Weder der Originalbeitrag über den Einkaufskarton, noch die Kommentare dazu waren allem Anschein nach ernst gemeint. „Sie hat dir eine Botschaft gesendet“, vermutete einer der Kommentatoren unter dem Beitrag augenzwinkernd. „Möglicherweise ist das Haltbarkeitsdatum überschritten“, entgegnete der Aldi-Kunde daraufhin ironisch. Doch zahlreiche Menschen nahmen den Abschied von der Queen durchaus ernst. Seit Mittwoch ist der Sarg der Königin in der Westminster Hall in London aufgebahrt. Schon Tage vorher hatte sich eine lange Schlange vor dem Aufbahrungsort gebildet, bis Freitagmorgen wuchs sie auf rund acht Kilometer an. Die Wartezeit betrug damit etwa 14 Stunden. Wegen des enormen Andrangs dürfen sich vorerst keine weiteren Menschen mehr anstellen, wie die britische Regierung am Freitag mitteilte.