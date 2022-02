Aldi-Kunde macht lebendige Entdeckung im Regal – „Die verkaufen auch wirklich alles“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Aldi unterhält auch in Großbritannien zahlreiche Filialen. © Will Oliver/dpa

Lockangebote gehören zum Standardprogramm bei Discountern. Doch ein vermeintlicher Aktionsartikel in einer Aldi-Filiale brachte die Kundschaft zum Staunen.

London – Den Einkauf versuchen die Discounter-Ketten ihren Kundinnen und Kunden mit guten Angeboten schmackhaft zu machen. Ob Produkte für den alltäglichen Gebrauch oder Sonderaktionen – im Supermarkt werden Verbraucher in der Regel fündig.

Ein Brite machte nun aber eine Entdeckung der besonderen Art, wie man sie wohl nur selten im Supermarktregal zu Gesicht bekommt. In einer britischen Aldi-Filiale staunte er nicht schlecht, als er ein ganz spezielles „Produkt“ auf dem Regal erspähte.

Großbritannien: Krähe sitzt in Aldi-Regal – Aktionsangebot oder ungebtener Gast?

Mitten zwischen Tomatenmark-Tuben und Bohnendosen hatte es sich in dem Supermarkt eine lebendige Krähe gemütlich gemacht. Der schwarze Vogel saß dort auf einer Stange. War die Krähe womöglich als Aktionsangebot und Kundenfänger gedacht?

Wohl kaum. Ein Twitter-User hielt den skurrilen dennoch im Bild fest und veröffentlichte den ungewöhnlichen Discounter-Gast in dem sozialen Medium. „Einfach eine Krähe bei Aldi“, schrieb er zu dem Schnappschuss.

Krähe im Aldi-Regal: Twitter-User spotten – „Wie viel wollen sie dafür haben?“

„Komm ihr nicht zu nah, nachher bekommst du noch Covid“, warnte ein Nutzer, vermutlich nicht ganz ernst, vor einer Infektion mit dem Coronavirus. „Du meinst Crowid“, witzelte der Urheber des Tweets. Und vermischte dabei das englische Wort Crow (dt.: Krähe) und Covid zu einem neuen Begriff.

„Wie viel wollen sie dafür haben?“, zeigte ein weiterer User Interesse am Kauf der vermeintlichen Aktionsware. „Die verkaufen dieser Tage auch wirklich alles“, spottete ein anderer Twitter-Nutzer. Auch die Frage, in welcher Aldi-Filiale die Krähe im Regal sitzt, trieb einige User um. Einer glaubte, dieses Rätsel lösen zu können: „Ist das die nahe Anniesland… in der Krähenstraße?“ Das verneinte der Fotograf allerdings lachend.

Unterdessen blieb offen, auf welche Art und Weise der Vogel sich in das Aldi-Regal verirrt hatte. Ob die Krähe ihren Ausflug in den Supermarkt letztlich schadlos überstanden hat und zurück in die freie Natur gelangte, ist nicht bekannt. (kh)