„Ist irgendwas an Euch vorbeigegangen?“ Aldi-Angebot sorgt für große Diskussionen

Discounter bieten eine Vielzahl von Produkten an. Dass sie dabei nicht immer den Geschmack aller treffen, lässt sich nicht vermeiden. Doch besonders ein Produkt empörte einen Aldi-Kunden.

München - Über manche Preisvorschläge aus dem Supermarkt oder Discounter können Kunden nur noch lachen. So wird die Butter bei Lidl im Angebot kurzerhand 70 Cent teurer oder der Preis bleibt einfach gleich. Für etwas mehr Aufregung sorgte ein Aldi-Angebot auf Twitter. Jetzt traf es erneut Aldi. Ein Facebook-Nutzer postete ein Foto von Terrassenheizern, die in einer Filiale angeboten wurden. Die Sortimentsauswahl fand er ziemlich daneben, wie er in seinem Post beschrieb.

Aldi-Kunde über Angebot empört: „Ist irgendwas an Euch vorbeigegangen?“

Der Terrassenheizer „Polo 2.0“ stieß dem Kunden ziemlich übel auf. „Ist irgendwas an Euch vorbeigegangen? Klimawandel oder Energiekrise?“, konfrontierte der Kunde den Discounter in seinem Beitrag. „Ich habe echt mal geglaubt, ihr seid auf einem guten Weg. Aber das ist mal wieder ein schönes Beispiel, dass Konzerne eben doch vornehmlich zum Geldverdienen da sind. Ohne Moral und Gewissen. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln“, schrieb der Kunde weiter.

Der Terrassenheizer wird mit einer Gasflasche betrieben, die laut der Produktbeschreibung auf der Online-Seite von Aldi für 25 bis 50 Stunden halten soll.

Aldi reagierte auf Beschwerde - Kunde dennoch nicht überzeugt

Aldi antwortete auf die Vorwürfe gelassen. „Natürlich sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir gegenüber unserer Umwelt haben“, erklärte der Discounter. Dabei unterstrich er, dass Aldi sich in zahlreichen Projekten engagieren würde. Dennoch müsse man auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden achten, wie der Facebook-Account in den Kommentaren erläuterte.

Ein anderer Nutzer kann die Aufregung nicht verstehen. „Es steht doch nirgends, dass der Terrassenheizer jeden Abend durchlaufen muss. Wenn man mal am Wochenende mit der Familie und Freunden für zwei Stunden draußen sitzt, dann ist so ein Gerät vertretbar“, schrieb er in den Kommentaren. „Außerdem werden die Aktionen sehr weit im Voraus geplant. Sollen die Artikel jetzt weggeschmissen werden?“, fragte der User.

Dem Nutzer reichte diese Antwort nicht aus und beharrte weiter darauf, dass man durch das Gerät „sinnlos Energie“ verschwende. Doch die Märkte sparen selbst Energie ein, indem etwa Aldi-Nord seine Öffnungszeiten ab dem 1. November einschränkt. (vk)