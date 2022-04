Aldi-Kunden über Wok-Namen verwundert: „Virales Marketing“

Von: Raffaela Maas

Ein Twitter-Nutzer hat beim Blick in einen Aldi-Prospekt staunen müssen, denn die Bezeichnung für die Wok-Pfanne ist ihm neu - dabei gibt es das Produkt schon seit 2008

Arosa - Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie erwecken eine Menge Wörter neue Assoziationen bei uns. So ist die Frage nach dem Impfstatus zum Beispiel eine Frage nach der Corona-Impfung geworden. Es haben sich aber auch neue Wörter in unserem Sprachgebrauch etabliert.*

Aldi-Wok überrascht mit Namen

Einem Kunden ist ein ungewöhnlich bekannter Name für einen Wok im Aldi Prospekt aufgefallen. Der Wok wird unter dem Namen „Wok Wuhan“ verkauft. Die chinesische Stadt Wuhan ist dafür bekannt geworden, die weltweit ersten bestätigten Fälle von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizierten, zu haben. Der Twitter-User teilte ein Bild von dem Angebot und schrieb scherzhaft hinzu: „Hab mir einen tollen Namen für den Wok im Angebot ausgedacht, Chef - Klaus-Jürgen, ehemaliger Praktikant im Marketing bei [Aldi Suisse]“.

Twitter-Nutzer amüsiert: „Funktioniert ja schon, Du machst virales Marketing für Aldi“

Die Kommentare unter seinem Beitrag fielen unterschiedlich aus. Viele waren gleichermaßen amüsiert über den Namen des Woks. Eine Nutzerin schrieb ironisch: „Ich weiß nicht, was Du hast, die Stadt ist doch in aller Munde“ begleitet von zwei erschreckt blickenden Emojis. „Funktioniert ja schon, Du machst virales Marketing für Aldi“, bemerkt ein anderer. Einige andere Nutzer teilten stattdessen ihre Erfahrungen mit dem Produkt. „Ich hab den, gabs schon vorher, Name ist von Silit, nicht Aldi. Ist ein guter Wok“, ließ sie den Beitragersteller wissen.

Ein weiterer User kommentierte trocken: „Da ich meinen Wok nur selten mit seinem Vornamen anspreche, stört mich das jetzt nicht wirklich.“ Auch der Hinweis, dass das Produkt den Namen nun schon seit 14 Jahren trägt, kommt von einer Nutzerin in den Kommentaren.

Zuletzt sorgte ein merkwürdiges Schild an einem leeren Aldi-Regal für Verwirrung im Netz. Der Kunde teilte einen Schnappschuss auf Reddit. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. (rrm)