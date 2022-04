Aldi-Kundin wird bei kuriosem Preisschild für FFP2-Maske sarkastisch: „Krasse Preisreduzierung“

Von: Raffaela Maas

Eine Preisreduzierung im Supermarkt ist vor allem in Zeiten der Preiserhöhung gerne gesehen. Eine Aldi-Kundin hat bei ihrem Einkauf jedoch ein etwas seltsames Preisschild entdeckt.

München - Ob wegen Lieferengpässen, der Corona-Pandemie, oder schlicht aufgrund der steigenden Inflation - Im Lebensmittelhandel steigen die Preise zurzeit so schnell wie lange nicht mehr. Kunden von Aldi, Lidl und Co. haben den Anstieg der Preise in den letzten Wochen* am eigenen Leib erfahren müssen.

Aldi-Kundin entdeckt Preisschild: „Krasse Preisreduzierung bei Aldi einfach!“

Bei der Suche nach Schnäppchen ist einer Aldi-Kundin ein ganz besonderes Preisschild aufgefallen. Das Kuriose an dem Preisschild: Obwohl in der rechten Ecke „Reduzierung“ steht und es charakteristisch für den Hinweis auf reduzierte Artikel rot gefärbt ist, hat sich der Preis der beworbenen Artikel gar nicht verändert. Der ursprüngliche Preis von 45 Cent pro FFP2-Maske ist gleich geblieben. Auf Twitter postete die Aldi-Kundin ein Bild von ihrem Fund.

„Diese krasse Preisreduzierung bei Aldi einfach!“, schrieb die amüsierte Twitter-Nutzerin ironisch gemeint dazu. In den Kommentaren zu ihrem Beitrag reagierten Nutzer ebenso scherzhaft sarkastisch. „Wow, was eine Ersparnis“, kommentierte ein Nutzer und ein weiterer schrieb: „Das ist doch Preisdumping“. Einer anderen Userin fiel noch etwas ganz anderes auf: „Und dann stehen auch noch Brillenputztücher drin“, begleitet von zwei lachenden Emoticons lautete ihre Reaktion.

Einen ähnlichen Fall von missglückter Preisreduzierung in einem Aldi brachte, teilte ein Kunde ebenfalls auf Twitter mit der dortigen Community. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (rrm)