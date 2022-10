Aldi-Kundin ärgert sich über Obst-Einkauf und kriegt Häme: „Mitarbeiter mit Röntgenblick wohl nicht vor Ort“

Von: Anna Lorenz

Im Apfel stecken Vitamine und ab und zu auch mal „der Wurm drin“. Eine Aldi-Kundin machte nun einen anderen Fund im Obst. Daraufhin sähte sie auf Facebook Kritik – und erntete Häme.

München – Frisches Obst ist vielen ein hochwillkommener Snack für Zwischendurch, auch Äpfel stehen hierbei hoch im Kurs. Supermärkte oder Discounter wie beispielsweise Aldi sind daher bestrebt, die Waren in frischem Zustand anzubieten und führen hierfür Kontrollen durch. Dass diese aber auch ihre Grenzen haben, zeigt ein aktueller Facebook-Post.

Äpfel: Nicht nur bei Kunden von Aldi ist das Obst beliebt – Trotz ambivalentem Image

Um Äpfel ranken sich einige Mythen. So soll etwa „an apple a day“ den Besuch beim Arzt vermeiden – richtig gewaschen, versteht sich. In puncto Charakterzüge fällt der Apfel sprichwörtlich oftmals nicht weit vom Stamm und das „Apfelessen anstatt“ soll einem unüberlegten Gefühlsschwall entgegenwirken können. Sowohl in der Kirche, als auch der Wissenschaft spielt der Apfel eine entscheidende Rolle, führte er doch zum Sünden-, sowie zu Newtons bedeutendem Einfall.

Auch in der Literatur findet sich immer wieder ein Apfel, der bekannteste ist dabei wohl der, mit dem die Königin Schneewittchen im gleichnamigen Märchen zur Strecke bringen will. Man sieht: Der Apfel hat, obwohl er zu den beliebtesten Obstsorten zählt, ein ambivalentes Image.

Aldi: Kundin beschwert sich nach Apfelkauf – Und bekommt ordentlich Gegenwind im Netz

So könnte man auch meinen, wenn man den aktuellen Post einer Kundin von Aldi Süd liest, in dem diese ihrem Ärger über Äpfel der Marke Pink Lady Luft macht. Der Grund: Die Äpfel – „gekauft am Samstag“ – weisen im Inneren bräunliche Flecken auf, und das nicht erst nach dem Anschnitt. „Das zieht sich durch die ganze Packung und das geht seit Wochen so“, schimpft die Kundin.

Braune Flecken im Apfel sind leider schwer von außen zu erkennen. © Screenshot Facebook/ClaudiaDenzler

Wie ein User bemerkt, scheinen die Äpfel an Fleischbräune zu leiden. Wie kraut&rüben weiß, Für das Auftreten von Fleischbräune gibt es verschiedene Gründe. Sie tritt auf, „wenn das Wetter während der Reife sehr wechselhaft war“ oder kann „die Folge von zu wenig Bodenfeuchtigkeit, zu viel Stickstoff oder Mangel an Calcium sein.“ Auch eine „zu späte Ernte“, sowie „eine zu warme oder zu kalte Lagerung“ kann die Früchte braun werden lassen. Giftig sind sie aber nicht.

Insbesondere aber das Auslassen ihres Frusts an Aldi beschert der Kundin auch hämische Kommentare. „Der Mitarbeiter mit Röntgenblick für Obst und Gemüse ist wohl aktuell nicht vor Ort“, erinnert ein User die Frau an die mangelnden Einflussmöglichkeiten des Supermarkts. Der reagiert auch prompt auf die Beschwerde der Kundin und betont sein Bedauern, weist aber drauf hin, dass „gerade wenn man das von außen nicht sehen kann“, die Grenzen der Frischekontrolle leider erreicht seien. (askl)