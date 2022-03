Aldi-Kundin bedient sich bei Döner-Angebot: Ungewöhnliches Produkt lag „ganz plötzlich“ in ihrem Einkaufswagen

Von: Anna Lorenz

Eine Kundin von Discounter Aldi teilt auf Twitter einen beunruhigten Post - auf einmal sei ein ungewöhnliches Sandwich in ihrem Einkaufswagen gelegen.

Frankfurt - Ob Süd oder Nord, bei Aldi gibt es immer wieder skurrile Vorfälle, die teilweise noch Jahre später ein Schmunzeln bewirken. Der Discounter, der kürzlich bekanntgab, einige Änderungen in der Marktgestaltung vorzunehmen, zählt zu den beliebtesten Lebensmittelhändlern in Deutschland. Täglich strömen hunderttausende Menschen in die über 4.000 Filialen in Deutschland. Eine Kundin aus Frankfurt twitterte nun einen Schnappschuss eines Produkts aus dem Discounter - weil sie sich ein bisschen fürchtete.

Aldi: Kundin lanciert Foto von gekauftem Produkt auf Twitter - „Ich traue mich nicht“

Während Rewe erst kürzlich tausende Herzen höher schlagen ließ, indem eine lang ersehnte Pizza in das Sortiment aufgenommen wurde, bietet Aldi seit Kurzem eine mindestens genauso ungewöhnliche Kombination an. Diese hatte eine Kundin sich beim Einkauf im Discounter mitgenommen; nun aber geriet sie offensichtlich in‘s Zaudern über den Snack:

Ein „Baguette nach Döner Art“ hatte die Kundin bei Aldi in den Einkaufswagen geworfen - nun distanzierte sie sich spaßeshalber von dieser Entscheidung: „Lag heute bei Aldi in meinem Wagen auf einmal. Ganz plötzlich“, scherzt die Userin in ihrem Tweet. Während sogar das bayerische Staatsoberhaupt kürzlich intime Enthüllungen rund um seine Liebe zu dem türkischen Gericht machte, stehen die User von Twitter der französisch angehauchten Variante des fleischreichen Klassikers eher skeptisch gegenüber.

„Du bist sehr experimentierfreudig...“, amüsiert sich ein Nutzer über den Discounter-Schnapp. „Hab ich noch nicht gesehen“, wundert sich ein anderer über das scheinbar neue Produkt im Sortiment von Aldi. Ein - Achtung - Feedback wünscht sich die Twitter-Community aber auf jeden Fall: „Bitte Einschätzung mitteilen“. Bis dato gab es noch keine Rückmeldung - ob das daran liegt, dass die Kundin von Aldi das Sandwich nicht gegessen hat, oder aber daran, dass sie es gegessen hat, bleibt ungewiss. (askl)