Aldi-Kunde sieht Produkt und denkt sofort an weltberühmte Band - Discounter findet das „brillant“

Aldi bot Automatik-Schweißhelme in Großbritannien an. © Screenshot Twitter

Wer die Band „Daft Punk“ nachahmen will, der sollte jetzt nach Großbritannien fliegen. Denn dort bietet Aldi das ultimative Starterpaket an.

München - Mit Nummer-eins-Hits wie „Get Lucky“ oder „One More Time“ landete die französische Band „Daft Punk“ immer wieder in den Charts. Dazu haben sie bedeutende Preise wie den Grammy gleich mehrmals gewonnen. Was die Band vor allem auszeichnete, waren die Helme. Die futuristische Kopfbedeckung hat Ähnlichkeiten mit Schweißhelmen, die Aldi in Großbritannien verkauft. Ein Kunde postete die Helme auf Twitter.

Aldi-Kunde erinnern Schweißhelme an Band „Daft Punk“

Wer noch ein Kostüm für den nächsten Fasching sucht, der wird bei Aldi in Großbritannien fündig. Dieser verkauft „Automatik-Schweißhelme“. Die Helme erinnern an die Band „Daft Punk“, wie ein Twitter-Nutzer zu seinem Post schrieb. „Daft Punk Starterpaket. Jetzt bei Aldi erhältlich“, so der Nutzer.

Damit hat der User wohl ins Schwarze getroffen. Der britische Aldi war begeistert und kommentierte: „Das ist brillant!“ Ein User dichtete darauf den Song „Harder, Better, Faster, Stronger“ der Band um. Daraus machte er: „Harder, Better, Faster, Cheaper.“ Aus „härter, besser, schneller, stärker“ wurde also kurzerhand die Aldi-Variante „härter, besser, schneller, billiger.“ Ob und wann es die Helme in Deutschland gibt, ist noch offen. Daft-Punk-Fans sollten aber mit den Helmen die Trennung des Duos besser verkraften können.

Aldi in Großbritannien: Diese Besonderheiten gibt es

Neben den futuristischen Helmen gibt es weitere interessante Fakten über den Discounter. So eröffnete Aldi seine erste kassenlose Filiale. Mithilfe einer App können die Kunden in den Markt gehen und mitnehmen, was sie möchten. Kameras scannen dabei die ausgewählten Produkte der Kunden. Nach dem Einkauf erscheint eine Rechnung in der App. In Filialen ohne Kameras, kam ein Aldi in Wolverhampton auf eine kuriose Idee, seine Ware zu schützen. Die Filiale statte Nahrungsmittel mit einem Diebstahl-Schutz aus. (vk)