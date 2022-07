Aldi und Lidl: Backcamembert nach Ablaufdatum mit großen Unterschieden

Backcamembert von Aldi war nach einem Monat verschimmelt. Der von Lidl zeigte keine Spuren. © Screenshot Twitter

Ein Backcamembert von Lidl zeigte selbst nach 1,5 Monaten nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums keine Spuren von Schimmel. Viele Nutzer wunderte das.

München – Die meisten Lebensmittel müssen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) nicht sofort weggeschmissen werden. Sie eignen sich noch zum Verzehr. Ein Twitter-Nutzer zeigte jedoch, was mit Backcamembert passieren kann, wenn dieser schon einen Monat abgelaufen ist: Eine Schimmelschicht zieht sich über den ganzen Käse. Doch der Lidl-Backcamembert scheint gegen den Schimmel immun zu sein. Selbst nach 1,5 Monaten sieht der Backcamembert wie frisch gekauft aus. Viele Nutzer auf Twitter waren verwirrt.

Backcamembert vom Lidl nach 1,5 Monaten über dem MHD immer noch frisch

Ein Nutzer postete ein Bild der drei Backcamemberts auf Twitter und schrieb dazu: „2x Aldi Backcamembert 1 Monat über MHD vs Lidl Backcamembert 1,5 Monate über MHD“. Der Vergleich der Käsepackungen zeigte einen deutlichen Unterschied. Während die zwei Backcamemberts vom Aldi fast komplett verschimmelt waren, zeigte sich bei dem Camembert vom Lidl kein sichtbarer Schimmel.

Nutzer verstehen den Lidl-Backcamembert nicht und finden ihn schlecht

Unter dem Post sind viele Twitter-Nutzer von dem Lidl-Käse verwirrt. So schreibt einer: „Da Camembert ein Schimmelkäse ist, beunruhigt mich eher das Lidl-Bild...“ oder auch: „Was soll einen jetzt mehr beunruhigen.“ Ein Nutzer kommentierte: „Woraus ist der von Lidl, frage ich mich...“ Ein weiterer will es genau wissen und fragt: „Welcher hat besser geschmeckt?“

Auf dem Vergleichsportal supermarktcheck.de bekommt der Käse nur einen von fünf möglichen Sternen. So lautet eine Bewertung: „Niemals ist das Camembert. Der überläuft gar nicht. Unter keinen Umständen. Was auch immer da verarbeitet wurde, es hat eine unangenehm bröselige Konsistenz und schmeckt nicht ansatzweise nach Camembert, nicht mal nach billigem Weichkäse, eigentlich kaum nach Käse. War ein Versuch, ist gescheitert. In Zukunft wieder selber panieren.“ (vk)

