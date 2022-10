Aldi und Lidl verzichten bewusst auf Psycho-Trick beim Einkauf

Von: Ines Baur

Aldi verzichtet bewusst auf psychologische Beeinflussung der Kundschaft. Zum eigenen Vorteil. © Michael Gstettenbauer/Imago

Wer zu Aldi oder Lidl geht, möchte einkaufen. Die zwei großen Discounter verzichten bewusst auf einen Psycho-Trick, der Kundschaften beeinflussen soll.

München - Manche Kundschaft nervt sie, andere nimmt sie nur unterbewusst wahr: das sogenannte „Kaufhausgedudel“, in der Fachsprache auch als Instore Radio bekannt. Ob Fashion, Automotive oder Baumarkt - im Hintergrund läuft Musik ab. Sinn dahinter ist es, die Kauflaune der Kundschaft positiv zu beeinflussen. Nicht selten hört man in unterschiedlichen Abteilungen in einem Kaufhaus unterschiedliche Musik. Die richtet sich nämlich nach Kundschaft und Zielgruppe. Laut heidelberg24.de nehmen die zwei großen Discounter Aldi und Lidl allerdings ganz bewusst Abstand von diesem Service.

Aldi und Lidl verzichten auf Marketing-Masche

Von dem effektiven Musik-Einsatz könnte der Handel profitieren, schreibt die Agentur heardis.com. „Multisensorische Inhalte verwandeln den Point of Sale in einen Point of Experience.“ Händler könnten die Sinne Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen und Hören nutzen, um sinnliche und einprägsame Erlebnisse zu schaffen. Wegen ihrer emotionalen Kraft spiele Musik eine Schlüsselrolle. Läuft im Hintergrund der richtige Sound, seien Kunden entspannter und nehmen sich mehr Zeit für die Produkte. Weiter wären sie in der richtigen Stimmung auch eher dazu bereit, mehr Geld auszugeben. Und selbst auf das Personal könnte sich die richtige Musikauswahl positiv auswirken. Beruhigende Musik könnten Kundinnen und Kunden brauchen, sollte die Schlange an der Kasse mal wieder länger sein.

Aldi und Lidl setzen auf den schnellen Einkauf statt auf Erlebnis-Shopping

Die Preise für Eigenmarken ziehen bei bei Discountern an. Doch Aldi und Co setzen dennoch weniger auf emotionale Erlebnisse als eher auf den günstigen und schnellen Einkauf. „Kunden erwarten nicht, im Discounter inspiriert zu werden oder ein Einkaufserlebnis zu haben – sie wollen einfach die benötigten Produkte einkaufen und gegebenenfalls noch das ein oder andere Schnäppchen machen“, sagt Psychologe Jens Lönneker, Geschäftsführer vom Marktforschungsinstitut Rheingold Salon aus Köln im Gespräch mit t-online.de.

Außerdem beruhe der Grundgedanke der Discounter auf der ‚Umschlagsgeschwindigkeit‘. Flanieren und sich inspirieren zu lassen - wie in einem Kaufhaus - steigere die Umsätze weniger, als das bloße Zugreifen von Produkten in größerer Stückzahl. Der unterschiedliche Ansatz von Discounter Aldi und Lid, was ihre Marketingstrategie angeht, könnte den Einsatz von Musik sogar kontraproduktiv machen. Die Kundschaft könnte sich damit sogar gestört fühlen. Zudem würde die Berieselung die Discounter eine Menge Geld kosten.

Aldi und Lidl verzichten auf psychologischen Trick und sparen eine Menge Geld

Auf die Beeinflussung der Kundschaft durch Musik verzichten die beiden großen Discounter nicht ohne Eigennutz. Zum einen kosten die Anlagen, Lautsprecher und der Service an sich Geld. Zum anderen muss, wer Musiktitel von Künstlern öffentlich abspielt, GEMA-Gebühren abführen. Dieser Aufwand rechnet sich für einen Konzern nur, wenn die Musikberieselung tatsächlich ihren Zweck erfüllt. Und ein emotionales Flanieren zwischen den Verkaufsregalen von Lidl oder Aldi gehört nicht dazu.