Digitaler Einkaufswagen: Münze oder Chip überflüssig?

Supermarkt-Revolution bei Aldi, Lidl und Co.: Wichtiges Detail beim Einkaufen könnte sich schon bald ändern

Von: Julia Schöneseiffen

Auch bei Supermärkten und Discountern macht sich die Digitalisierung bemerkbar. Die Firma Wanzl testet bereits digitale Einkaufswagen.

Leipheim - Münzgeld ist weltweit auf dem Rückzug. Viele Menschen zücken lieber die Karte an der Kasse als das oftmals als schmutzig verteufelte Bargeld aus der Brieftasche heraus zu kramen. Ganz ohne Kleingeld geht es dann aber doch nicht, denn spätestens beim Entsperren von Einkaufswagen macht sich fehlende Münzen bemerkbar. Die Konsequenz ist das Schleppen der Ware, was für die Supermärkte oftmals weniger Umsatz bedeutet. Abhilfe könnten nun digitale Einkaufswagen verschaffen, die mittels Smartphone entriegelt werden.

Einkaufswagen: Bayerisch-amerikanisches Erfolgskonzept seit 1937

Einkaufswagen sind heutzutage zur Selbstverständlichkeit geworden, doch das war nicht immer so. Die Erfolgsgeschichte der Draht-Mulis begann im Jahre 1937, als Sylvan Goldman Räder und einen Metallkorb an einen einfachen Klappstuhl befestigte. Anfangs reagierten die Kunden mit Skepsis, doch dann gelang Goldman der Durchbruch. Wenige Jahre später traf er auf den deutschen Rudolf Wanzl. Der Juniorchef einer Metallwarenfabrik aus Leipheim bei Günzburg führte das Drahtgestell in den deutschen Markt ein und wurde damit zum Weltmarktführer bei Einkaufswagen, schreibt der Westdeutsche Rundfunk. Noch heute baut das Unternehmen im schwäbischen Leipheim in mehreren Fertigungsstätten Einkaufswagen, die weltweit verkauft werden. Konzerne wie Aldi, Lidl, Netto, Ikea und Walmart zählen zu Kunden des Unternehmens Wanzl.

Supermarkt-Revolution soll Einkaufswagen digitalisieren

Die klassischen Einkaufswagen sollen nun weiter entwickelt werden. Verbraucher und Händler sind auf der Suche nach digitalen Lösungen, um das Einkaufen zu erleichtern. Dabei liegt der Fokus auf dem Pfandschloss des Einkaufswagens. Dieses wurde eingeführt, da immer mehr Einkaufswagen verloren gegangen oder mitgenommen worden waren. Nachdem Einkaufswagen nur noch mit Münze oder Chip entriegelt werden konnten, ging dieser Trend zurück.

Chip.de berichtet, dass die Firma Wanzl nun seit einigen Jahren an einer Alternative zu dem Pfandschloss arbeitet: dem digitalen Einkaufswagen. Mit dem „Smart Trolley“ wären Geldmünzen oder Chips überflüssig; Kunden könnten ihn dann einfach per Smartphone oder Smartwatch entriegeln.

Digitaler Einkaufswagen: Münze oder Chip überflüssig?

Hierfür laden Kunden die App des Supermarkts auf ihr Smartphone, halten das Gerät über das Pfandschloss und können den Einkaufswagen dann per NFC- oder Bluetooth-Signal den Einkaufswagen entsperren. Neben der Technik entwickelt Wanzl auch die benötigte Software, die sich in jede Supermarkt-App integrieren lässt.

Doch komplett verschwinden werden die klassischen Pfandschlösser wohl vorerst nicht. Insbesondere ältere Menschen würden das klassische System mit Münze oder Chip noch brauchen. Gegenüber chip.de erklärt ein Mitarbeiter von Wanzl: „Wir wollen mit Testphasen erste Markterfahrungen sammeln und schauen, wie das insgesamt ankommt“. Das Einkaufen solle erleichtert und zu einem Erlebnis gemacht werden. Es werde aber noch ein paar Jahre dauern, ehe der digitale Einkaufswagen sich flächendeckend ausbreitet, so das Unternehmen.

Einkaufswagen werden modernisiert: „Branche denkt sehr digitalfokussiert“

Derzeit ist die Technik und Software mit hohen Kosten für die Händler verbunden. Mit der Zeit werde der digitale Einkaufswagen aber günstiger und somit lukrativer werden. Darüber hinaus befindet sich die Branche in einem digitalen Umbruch. Immer mehr Filialen werden modernisiert und die Arbeitsprozesse optimiert. Dabei werden Smartphone beziehungsweise Smartgeräte immer wichtiger für die Mitarbeiter. „Die Branche denkt sehr digitalfokussiert.“

Während das Nutzen von Einkaufswagen denkbar einfach ist, gibt es beim Einstellen von Parkscheiben einiges zu beachten, denn Fahrer machen oft einen Fehler. (jsch)