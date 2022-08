Aldi-Kunde findet rare Dreingabe in Pflanzenöl: Das kann eigentlich unmöglich da reinkommen?!

Von: Armin T. Linder

Der zweite Deckel im Aldi-Öl sorgt für Verwunderung. © Reddit

Ein Aldi-Kunde hat eine echte Rarität entdeckt: eine Dreingabe in einer Speiseöl-Flasche. Die wirft durchaus Fragen auf.

Dublin - Pflanzenöl war monatelang ein großes Thema bei Supermarkt-Kunden online wie offline. Im Zuge des Ukraine-Kriegs zogen die Preise gehörig an, und vielerorts war das „flüssige Gold“ schwer zu bekommen. Inzwischen hat sich die Öl-Krise etwas beruhigt. Dafür sorgt ein Aldi-Kunde bei Reddit mit einer ungewöhnlichen Entdeckung für Aufsehen.

Aldi: Zweiter Deckel in Pflanzenöl entdeckt - Wie kommt der denn da rein?

Natürlich ist an dieser nichts bestätigt, nach einem Fake oder Photoshop sieht das Foto aber auch nicht aus. Es entstand wohl in einer Aldi-Filiale in Irland. Von dort trug der Kunde (wir schreiben das der Einfachheit halber, das Geschlecht ist dem anonymen Posting nicht zu entnehmen) ein Foto bei Reddit über „r/ireland“ an die Öffentlichkeit.

„Dieses Öl im Aldi enthält einen Extra-Deckel?“, wundert er sich. Und tatsächlich: In der Brühe selbst schwimmt ein grüner Deckel. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie der da bei der Herstellung fälschlicherweise reingekommen ist. Einen Deckel mit roher Gewalt durch die Öffnung zu pressen, wäre möglich, aber das macht ja keiner. Insofern wäre es spannend, von einem Verpackungstechniker zu erfahren, wie so etwas passieren kann.

Aldi-Kunde greift bei Doppeldeckel-Flasche zu: „Sie ist was Besonderes“

Zahlreiche Reddit-Nutzer reagieren. Viele davon mit Wortspielen, die man schwerlich ins Deutsche übersetzen kann, vom englischen „Lid“ ist man da schnell bei „Alid“ oder bei „Lidl“.

Ein anderer Nutzer thematisiert, ob der Aldi-Kunde sich wohl eine andere Flasche geschnappt hat. „Nein. Ich habe die genommen. Sie ist was Besonderes.“ Man mag drüber nachdenken, ob man so vielleicht einen zweiten Deckel parat hat, falls der erste verloren geht. Aber den Ersatz kriegt man aus der Öl-Flasche ja nie mehr raus. Die echte Rarität sorgt jedenfalls auch bei anderen für Neid: „Shhhh, sie wollen alle so eine.“ Vielleicht mal zu eBay stellen? Eine Entdeckung der lebendigen Art machte ein anderer Aldi-Kunde am Regal. (lin)