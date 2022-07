Salami-Pizza-Fail bei Aldi: „Ich wollte eh nicht so viel“

Auf der Aldi-Pizza lagen gerade mal vier Salamistücke. © Screenshot zoehanson1

Aldi sparte auf einer Pizza ganz besonders: Anstatt vier Scheiben Salami pro Stück fand eine Kundin nur vier auf einer ganzen Pizza vor und teilte ein Bild auf Twitter.

München - Eine Frau wurde von Aldi bitter enttäuscht. Als sie ihre gekaufte Pizza auspackte, befanden sich auf dieser lediglich vier Stücke der versprochenen Peperoni-Salami. Zum Vergleich: Auf der Verpackung der Peperoni Pizza wurden vier Salamistreifen pro Pizzastück abgebildet. Auf Twitter teilte sie ihre Enttäuschung und bekam von Aldi direkt eine Antwort.

Aldi verkauft Pizza mit nur vier Stücken Salami

Zu dem Bild schrieb die Twitter-Nutzerin: „Oh man, ich wollte eh nicht so viel Peperoni“ und nahm die Sache mit Humor. Auf ihren Tweet hin antwortete der britische Aldi-Account: „Es tut uns sehr leid, das zu sehen und wir werden dafür sorgen, dass dein Feedback weitergeleitet wird. Du kannst bei deinem nächsten Besuch das Produkt zurückbringen und eine Rückerstattung oder einen Ersatz bekommen.“ Diese Antwort war wohl genau das, was die Frau hören wollte, denn sie schrieb: „Danke, ich schätze das wirklich.“ Ob die Frau eine Pizza mit mehr Salamistücken bekam, teilte sie noch nicht mit.

Beim Aldi in Großbritannien scheinen sich skurrile Fälle zu häufen. So fand eine Kundin eine Raupe im Brokkoli, worauf hin der Discounter untröstlich reagierte. Ein weiterer Kunde musste feststellen, dass sein gekaufter Hummus tätowiert war. Doch auch in Deutschland können Produktionsfehler nicht ausgeschlossen werden, wie erst eine Kundin erfahren musste. Sie fand in einer Reispackung eine halb gefrorene Kellerassel. (vk)