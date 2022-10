„Ich möchte kotzen“: Rollenspiel-Sets für Kinder bei Aldi erzürnen viele Kunden

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Aldi Nord bietet Rollenspiel-Sets für Kleinkinder an. Zwei der angebotenen Berufe sorgen für hitzige Diskussionen. Auf Twitter ging das Foto viral.

München – „Ganz wie die Großen“ wollen sich viele Kinder oft fühlen. Nicht umsonst gehören Polizei, Feuerwehr und Arzt mit zu den beliebtesten Faschingskostümen. Aldi Nord bietet nun Rollenspiel-Sets für Kinder an. Auch zwei ganz spezielle „Berufsgruppen“ sind dabei.

Aldi-Angebot spaltet: Social-Media-Set für Kleinkinder?

Neben einem Werkzeuggürtel, einem Zahnarztkoffer und einem Stylinggürtel können Kunden der Aldi-Nord-Filialen bald auch zwei weitere Sets kaufen: Ein Social-Media-Set und ein Fitness-Set hat der Discounter-Riese ebenfalls im Angebot. Empfohlen wird das Holzspielzeug ab eineinhalb Jahren. Eine Kundin teilte ein Foto des Prospekts auf Twitter. Dazu schrieb sie: „Ab 24. Oktober sind im Aldi Rollenspiel-Sets im Angebot. Für Kinder ab 1,5 Jahre. Ich möchte kotzen.“

Die Firma „Playland“, die das Set produzierte, schreibt dazu im Werbeprospekt des Discounters: „Kinder lernen dabei spielerisch die Welt der Erwachsenen kennen und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.“ In den Kommentaren unter dem Twitter-Beitrag gingen die Meinungen über das Produkt weit auseinander. Derartige Beruf-Sets sind zwar nichts Neues – schon früher spielten Kinder am Kaufmannsladen oder in der Spielzeugküche – die zahlreichen Schattenseiten des Influencer-Daseins und des Strebens nach dem perfekten Körper, würden damit aber verharmlost, so die Sorge einiger Nutzer.

„Praktisch für Fitness-Influencer“: Nutzer reagieren mit Humor

Grundsätzlich fanden viele Nutzer die Idee der Sets gut. Nur das Social-Media- und das Fitness-Set stießen ihnen bitter auf: „Ich werde da sicher was holen, aber Social Media Set macht mich aggro“, meinte eine Nutzerin. Jemand anderes schrieb: „Praktisch, wenn das Kind Fitness-Influencerin werden möchte! Kannste gleich beide Sets kaufen.“ Die Beitragserstellerin reagierte auf diesen Kommentar ironisch: „Wenn du es richtig in Szene setzt, gibt es bestimmt einen Rabatt.“

Trotz der harten Kritik waren aber auch viele wohlwollende Kommentare wie „Ich finde die Sachen gut“ oder „Ich verstehe das Problem nicht“ zu lesen. Eine andere Userin meinte, zahlreiche Schüler würden heutzutage eine Karriere als Social-Media-Stars anstreben und würden deshalb „meinen, sie müssten sich dafür in der Schule nicht anstrengen.“ Ihr Fazit: „Solche Spielsets fördern diese Ideen schon bei den Kleinsten.“

Um seine Einkaufswagen vor Diebstahl zu schützen, installierte Aldi in seinen Filialen eine geheime Funktion. Obwohl sie direkt am Eingang versteckt ist, kennen sie nur die wenigsten Kunden. (mlh)