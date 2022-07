Autor schreibt die Meinung seiner Kinder über Aldi-Schlappen: „Der letzte Dödel vom Ballermann“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Bald stehen wohl wieder viele junge Menschen bei Aldi Schlange: Die neue Aldimania-Kollektion kommt in die Filialen. Doch es gibt nicht nur Fans.

München – In Supermärkten und Discountern können Verbraucher schon längst nicht mehr „nur“ Lebensmittel einkaufen. Auch viele andere Produkte bieten Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Co. mittlerweile an. Darunter fallen längst auch Kleidung und Schuhe.

Doch nicht immer trifft die Supermarkt-Mode den Geschmack aller. Discounter Aldi bringt regelmäßig Bekleidungsteile seiner Aldimania-Kollektion heraus. Am 27. August ist es wieder so weit, dieses Mal gibt es T-Shirts, Sneaker und Badeschlappen.

Aldi: Mode-Kollektion kommt bei Kindern eines Autors schlecht an – „Wie der letzte Dödel vom Ballermann“

Auf Twitter gab ein Autor an, dass sein Nachwuchs einem der neuen Aldi-Produkte ein vernichtendes Geschmacksurteil ausgestellt haben soll. Er veröffentlichte einen Tweet samt Foto der knallbunten Badelatschen und schrieb dazu: „Meine Kinder: ‚Die ALDIs wollen uns erzählen, dass das cool ist, dabei sieht man damit einfach nur total beknackt aus - wie der letzte Dödel vom Ballermann.‘“

Ein weiterer User sah das indes genauso. „Stimmt“, kommentierte er den Tweet. „Aldi-Letten? Immerhin schön bunt“, meinte ein anderer Nutzer. Doch andererseits ist um die Aldi-Produkte, die der Discounter in limitierter Stückzahl verkauft, in den vergangenen Jahren ein wahrer Hype entstanden.

Aldi-Mode: Limitierte Aldimania-Kollektion ist meist schnell ausverkauft – teurer Weiterverkauf bei eBay

Offenbar teilen nicht alle das Negativurteil der Autoren-Kinder. Um an die begehrten Stücke der Aldimania-Kollektion zu gelangen, standen vor allem junge Kunden zum Verkaufsstart in vielen deutschen Großstädten Schlange. Innerhalb kurzer Zeit waren die Aldimania-Stücke in den meisten Filialen ausverkauft.

Die Aldiletten kosteten in den Märkten des Discounters lediglich knapp drei Euro. Doch bei eBay Kleinanzeigen, das bald einen neuen Namen erhält, kursieren diverse Anzeigen. Dort werden die limitierten Aldi-Badeschlappen für ein Vielfaches des Originalpreises angeboten werden. Teils wird sogar über 30 Euro verlangt.

Diese Aldi-Schlappen gibt es ab 27. August zu kaufen. © Screenshot / twitter.com/frankzdeluxe/aldi

Aldimania-Kollektion ab 27. August wieder bei Aldi erhältlich – es gibt T-Shirts, Sneaker und Badeschlappen

Aldi pushte den Hype um seine Aldimania-Linie zusätzlich. Auf der Homepage des Discounters lief kurz vor dem jeweiligen Verkaufsstart ein Countdown herunter. So könnte es auch im August wieder laufen.

Produkte und Preise der Aldimania-Kollektion im August 2022: T-Shirt (vier verschiedenen Farben) 4,49 Euro (Größen S bis XL) Sneaker (weiß) 12,99 Euro (Größen 37 bis 46) Badeschlappen (sechs verschiedene Farben) 3,49 Euro (Größen 36 bis 46)

Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Mit einem Schnaps-Angebot sorgte kürzlich auch Rewe für reichlich Ärger. Das alkoholische Produkt des Supermarkts bezog sich auf ein umstrittenes Lied. (kh)