Aldi-Schokoriegel sieht Marken-Produkt verblüffend ähnlich – „Ich musste zweimal gucken“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Viele Firmen wollen sich mit ihren Produkten abheben. Mitunter gibt es aber auch extrem ähnliche Produkte. Ein Aldi-Schokoriegel erinnert nun klar an eine bekannte Marke.

München – Beim Einkaufen bietet sich Verbrauchern eine schier unendliche Auswahl an Produkten. Die Regale in den Supermärkten und Discountern sind prall gefüllt mit vielen Angeboten unterschiedlicher Hersteller. Dabei weist so manches Produkt einige Ähnlichkeiten mit Artikeln der Konkurrenz auf. Bei Aldi hat man dies offenbar besonders ausgereizt.

Aldi-Riegel „Maxi Queen“ sieht aus wie Kinder „Maxi King“ – „Wie billig können wir Marke nachmachen?“

Auf Reddit postete ein User ein Bild, das in einer Aldi-Filiale aufgenommen wurde. Darauf sieht man ein Produkt, welches der Discounter bereits seit einigen Jahren anbietet. Es handelt sich um den Schokoladen-Snack „Maxi Queen“ der Aldi-Eigenmarke Milsani. Bei dem Namen dürften man bereits stutzig werden und sich stark an den Kinder „Maxi King“ von Ferrero erinnert fühlen. Dieses Gefühl wird bei einem Blick auf das Produktdesign noch verstärkt: Wie Ferrero setzt auch Aldi auf die Farben Rot und Weiß.

Da kommt der Verdacht auf, dass sich der Discounter hier doch erheblich bei der Konkurrenz bedient hat. „Wie billig können wir eine Marke nachmachen?“, kommentierte ein Reddit-User. Und gab die Antwort gleich selbst: „Ja!“ Einem anderen Nutzer ging es so, wie vermutlich vielen anderen auch beim Anblick des Fotos: „Ich musste zweimal gucken.“ In der Tat ist die „Maxi Queen“ rein äußerlich vom „Maxi King“ kaum zu unterscheiden. „Ich finde, das ist eine sehr gewitzte Art, ein Produkt zu kopieren. Kommt definitiv besser rüber als die meisten anderen No-Name-Alternativen“, befand ein Nutzer.

Schokoriegel „Maxi Queen“ von Aldi: Nahezu identischer Look, aber deutlich billiger als Kinder „Maxi King“

Mit einem Preis von 1,69 Euro für die 6er-Packung mit je 35 Gramm schweren Riegeln wartet Aldis „Maxi Queen“ auf. Dagegen muss man für die Markenware von Ferrero deutlich mehr bezahlen: Der Kinder „Maxi King“ liegt in der Packung mit drei Riegeln à 35 Gramm bei 1,49 Euro (Quelle: Rewe.de/Stand: 19. August 2022). Somit ist der Kinder-Riegel erheblich teurer.

„Tut mir Leid, aber für den Preis bin ich dabei“, kommentierte daher auch ein Reddit-User. „Schmecken wahrscheinlich sogar besser für den halben Preis“, hieß es zudem. Ein anderer Nutzer hatte derweil eine Vermutung. „Ich bezweifle, dass es sich dabei um zwei verschiedene Hersteller handelt“, vermutet er sogar.

Bei Aldi gibt es die „Maxi Queen“. Der Schokoriegel erinnert stark an ein Markenprodukt. © Screenshot / reddit.com/r/ich_iel

Ob dem wirklich so ist? Zumindest erscheint es eigenartig, dass Ferrero das optisch wie namentlich nahezu baugleiche Produkt seit einigen Jahren offenbar akzeptiert und keine Beschwerde wegen vermeintlicher Produkt-Kopie erhob. „Irgendein erwachsener Mensch verdient mit dermaßen genialen Ideen sein Geld. Dieser Gedanke beeindruckt mich schon irgendwie. Und irgendwie macht er mich auch ein bisschen nachdenklich“, gab ein Nutzer zu bedenken.

Geschmacklich sehen einige User die Aldi-Maxi-Queen nicht mit dem Kinder-Maxi-King auf Augenhöhe

Unterdessen hatten einige Reddit-Nutzer wohl schon den Geschmacksvergleich vorgenommen und beide Snacks ausprobiert. „Sind ok, aber mir hat etwas das Kühle, Sahnige gefehlt“, schrieb ein Nutzer, „die Creme ist anders, auch gekühlt.“ Das bestätigte ein weiterer User: „Kenne ich auch von den Milchschnitte- und Kinder-Pingui-Kopien. Alle bekommen die Sahne nicht so gut hin.“

Dafür hatte Ferrero zuletzt mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. Wegen des Auftretens von Salmonellen in einer Fabrik mussten zahlreiche Kinder-Produkte zurückgerufen werden. (kh)