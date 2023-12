Tausende Likes: ICE-Aktion von Ali Mahlodji wird bei Instagram und X gefeiert

Promi zahlt ganzem ICE-Bordrestaurant heimlich das Essen und verschwindet

Eine Spontan-Aktion schlägt Wellen: Ein Promi zahlte spontan im ICE allen heimlich das Essen und machte sich dann aus dem Staub. Unserer Redaktion berichtet er Details.

Nürnberg/Wien - Wenn Menschen, die es sich leisten können, anderen etwas Gutes tun, kann die Freude groß sein. Ein Weltstar zahlte einst inkognito anderen Kunden den Supermarkt-Einkauf. Ein DHL-Bote berichtete unlängst, wie er und seine Kollegen vor Weihnachten beschenkt werden. Ein überraschendes Erlebnis hatten nun einige ICE-Passagiere am 15. Dezember: Ein Spender zahlte ihnen heimlich das Essen und machte sich dann aus dem Staub.

ICE von Nürnberg nach Wien: Ali Mahlodji zahlt heimlich Rechnung fürs ganze Bordbistro

Beim Wohltäter handelt es sich um Ali Mahlodji (42), seines Zeichens unter anderem Unternehmer, EU-Jugendbotschafter, Speaker, Berater und Buchautor. Ein Mann, der laut eigenen Angaben auf seiner Homepage einst im Flüchtlingsheim lebte und sich vom Schulabbrecher hocharbeitete. Ein Promi der Unternehmer-Szene. Seine ICE-Aktion machte er über mehrere soziale Medien publik.

„Manchmal bezahle ich Essensrechnungen von Menschen an Nachbartischen und verlasse dann das Restaurant, bevor sie es vom Kellner erfahren“, schildert er. „Gerade eben habe ich im ICE von Nürnberg nach Wien alle Personen im Bordrestaurant eingeladen, ohne dass diese es wissen und ich freue mich diebisch auf deren Gesichter, auch wenn ich diese nicht sehen werde, weil ich gleich den Wagon verlasse.“



Mahlodji schreibt weiter: „Da ich die Reaktion der Menschen selbst nie mitbekomme, erfahre ich das Glück meistens durch die Reaktion des Kellners, den ich in meine Pläne einweihen muss. Immer dieselbe Frage ‚Warum machen sie das?‘ und immer dieselbe Antwort ‚einfach so, warum nicht?‘. Und dann erlebe ich sehr oft die Reaktion, dass ich vom Restaurantpersonal auf eine Kleinigkeit eingeladen werde. Das Schöne ist, dass der Kellner und ich uns beide gerade wie kleine Kinder gefreut haben, weil wir etwas Geheimes für andere ausgeheckt haben und uns nur die Vorstellung an die Gesichter der Leute unfassbar happy gemacht hat. Und während des Bezahlvorgangs, der ja geheim stattfinden muss, fühlten wir uns beide wie Geheimagent:innen. Ist es kindisch? Ja klar! Macht es Spaß? Und wie.“

Tausende Likes: ICE-Aktion von Ali Mahlodji wird bei Instagram und X gefeiert

Er gibt den Menschen noch zwei weitere Gedanken mit, die Sie im oben eingebetteten Posting lesen können. Natürlich existiert keine offizielle Bestätigung für seine Aktion, doch an dieser zweifelt keiner, und ein Bon belegt den Preis: 61,50 Euro kostete ihn das Ganze. Für viele Menschen eine Menge Geld, Mahlodji kann es sich aber wohl leisten. Viele feiern ihn: Mehr als 5.000 Likes gab es in den ersten 20 Stunden bei X, knapp 1.700 bei Instagram. „Nur ein wundervoller Mensch kann auf so eine wundervolle Idee kommen!“ oder „Inspirierend“, heißt es. „Großartige Idee - ich werde deinem Beispiel folgen“ und „Oh ich liebe diese Idee von dir, wie cooool! Ich würde mich mega freuen, wenn mir das mal passiert!“ ebenfalls. Eine Nutzerin schreibt: „Das ist der Stoff, für den ich lebe. Danke für die Erinnerung, dass man sowas jederzeit machen kann!“ Nur ganz vereinzelt gibt es Kritik und den Vorwurf, dass Mahlodji sich damit profiliere.

Mahlodji schildert Details gegenüber IPPEN.MEDIA, der Zug von Nürnberg sei ziemlich voll gewesen, daher habe er sich in den Speisewagen gesetzt. „Der Kellner hat zu uns gesagt, es gebe zwar Dinge zu essen, aber relativ wenig, weil der Zug von irgendwo anders gekommen sei und sie die Küche nicht auffüllen konnten.“ Er habe erwartet, dass die Leute sich gleich darüber aufregen. „Aber sie taten das Gegenteil, sie waren ziemlich lustig, haben sich ein bisschen darüber amüsiert und untereinander im Bistro ausgemacht, wer welches Sandwich bekommt.“ Er habe es zunächst beobachtet, die positive Stimmung genossen. „Niemand schiebt es auf die böse Deutsche Bahn oder den armen Kellner.“ Er entschloss sich spontan zur Bezahl-Aktion und habe das diskret mit dem Kellner abgewickelt. „Er sollte den Leuten nicht sagen, dass ich das war.“

„Ich dachte, ich erzähle die Geschichte den Leuten, vielleicht inspiriert sie jemanden zur Weihnachtszeit“

Wenn es doch geheim bleiben sollte, warum macht es dann öffentlich? Von ähnlichen Aktionen hätten sich Menschen in seinem Freundeskreis schon inspiriert gefühlt, so Mahlodji. „Ich dachte, ich erzähle die Geschichte den Leuten, vielleicht inspiriert sie jemanden zur Weihnachtszeit, füreinander etwas zu tun. Die Reaktionen haben mich überrascht: wie viele Menschen das cool gefunden haben.“ Er glaube, „dass wir die Welt nur besser machen, wenn wir uns im Kleinen gegenseitig unterstützen, uns den Tag ein bisschen versüßen.“

Er sei nach dem Zahlen aufgestanden und habe den Waggon verlassen. „Allein die Vorstellung, dass die Menschen überrascht werden in ihrem Alltag und merken: ‚Hey, da gibt es eine fremde Person, die an mich denkt‘, ich glaube, das kann den Menschen ab und zu ein großes Lächeln in ihr Gesicht zaubern. Das wollte ich machen. Ich denke nicht großartig über sowas nach, ich mache das schon seit vielen Jahren, jetzt habe ich es einmal öffentlich geschrieben bei Social Media, weil gerade Weihnachtszeit ist und ich merke, dass die Leute nur über schlechte Sachen reden. Aber es gibt so viel Herzlichkeit in dieser Welt.“ Die Gemüter erwärmt hat einst auch ein DHL-Bote mit einem wichtigen Hinweis auf einem Benachrichtigungszettel. (lin)