Kroatien-Urlauberin kassiert Strafe – und warnt nun Touristen: „Passt auf Leute“

Neue Regeln an der Adria

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Christina Denk schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Um den Sauftourismus einzuschränken, zieht die kroatische Stadt Split die Strafen an. Eine Touristin erlebte das jetzt mit – und warnt: „Passt auf“.

Split – Die wunderschöne Adria lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an ihre Strände. Auch aus Deutschland brechen in der Urlaubssaison etliche Touristen auf gen Kroatien, um die Sonne, das Meer und die Atmosphäre auszukosten – wenn auch kürzlich die Preise für Bier und Cevapcici für Aufsehen sorgten. Manch ein Urlauber ist dem Land aber durchaus ein Dorn im Auge. In der beliebten Reisestadt Split wird deshalb nun rigoros durchgegriffen.

Denn mit der steigenden Anzahl an Touristen steigt leider auch die Zahl der Personen, die sich in der historischen Stadt daneben benehmen. Um nervige Begleiterscheinungen der Party-Touristen wie Lärm, Erbrochenes, öffentlicher Alkoholkonsum und betrunkene Menschen einzudämmen, gibt es für diesen Sommer rigorose Strafen für derartiges Verhalten.

Kroatien-Urlaub: Beliebte Stadt Split zieht die Strafen an – „Passt auf Leute“

Dass diese Strafen auch durchgesetzt werden, bekam nun offenbar eine Urlauberin zu spüren. Sie teilte ihre Geschichte in den sozialen Netzwerken – ein Video dazu auf dem TikTok-Kanal „Boat Party Split“ erhielt viel Aufmerksamkeit. „Das hier? Das ist nur ein 150-Euro-Strafzettel für Trinken auf der Straße in Kroatien“, berichtet die Frau im Video und wedelt mit einem Bußgeldbescheid in der Hand. „Passt auf Leute, die Regeln haben sich geändert“, sagt sie noch. Auf dem Zettel ist die Zahl 150 klar zu erkennen.

In den Kommentaren sind einige Personen überrascht von einem derartig direkten Durchgreifen. „Ich bin jedes Jahr dort und hab davon noch nie was gehört“, merkt etwa eine Person auf TikTok an – und will wissen, seit wann derartige Regeln gelten. Sogleich wird sie aufgeklärt, dass es sich um eine neue Auslegung handelt.

Frau kassiert Bußgeld in Kroatien: „Ich war vielleicht 30 Sekunden außerhalb der Bar“

„Du musst schon sehr wild sein, um das zu bekommen, es passiert so gut wie nie“, kommentiert ein User. Doch offensichtlich passiert es einfacher als gedacht. In einem zweiten Video erklärt die Frau, die laut eigener Aussage seit einem Jahr in Kroatien lebt, die Hintergründe ihrer Strafe.

Man müsse sich nicht extrem wild benehmen, um eine Strafe zu erhalten, erzählt die Frau. Sie habe vor einer Bar nach einem ihrer Begleiter Ausschau gehalten, in der Hand wohl ein alkoholisches Getränk. „Ich war vielleicht 30 Sekunden außerhalb der Bar, um nach meinem Mitbewohner zu schauen“, sagt sie auf TikTok – „vielleicht zwei Schritte.“ Dann seien Polizisten vorbeigekommen. Alle vier bis fünf Leute, die zu diesem Zeitpunkt vor der Bar standen, hätten ein Bußgeld bekommen.

Allgemein stimme sie den Regelverschärfungen zu, denn Touristen zeigten mit ihrem Verhalten oft wenig Respekt für Kroatien. Sie werde das Bußgeld zahlen, doch „in dieser speziellen Situation glaube ich, war es ein wenig extrem“, bewertet sie den Vorfall. Trotzdem warnt die Urlauberin noch einmal die Touristen, die trotz großer Schilder die Regeln wohl häufig nicht kennen würden.

+ Im kroatischen Split wurden die Regeln verschärft – eine Urlauberin bekam das zu spüren und zeigte ihren Bußgeld-Zettel. © IMAGO / Pixsell / Screenshot: TikTok SplitBoatParty

Split verhängt neue Regeln für Kroatien Urlaub: Das droht bei Missachtung

Mit den neuen Regeln will die Stadt Split „Ordnung und Frieden in historischen Gebieten und Wohngebieten aufrechterhalten“, heißt es in der offiziellen Mitteilung zu den neuen Strafen. Und diese gehen teils weit über ein einfaches Trinkverbot auf der Straße hinaus. Hier die neuen Regeln im Überblick:

Alkoholkonsum im historischen Zentrum und in weniger als 100 Metern Entfernung von Schulen und Kindergärten: Bis zu 300 Euro Strafe

Urinieren in der Öffentlichkeit: 300 Euro Strafe

Schlafen in öffentlichen Parks oder auf Plätzen: 300 Euro Strafe

Müll nicht mitnehmen und dabei erwischt werden: 300 Euro Strafe

Besteigen von und Sitzen auf historischen Denkmälern: 300 Euro Strafe

Baden und Klettern in öffentlichen Brunnen: 300 Euro Strafe

Tragen von Badebekleidung im Stadtgebiet: 300 Euro Strafe

Erbrechen an öffentlichen Orten: 150 Euro Strafe

Nicht nur die Strafen in Split sind saftig, allgemein scheint der Urlaub in Kroatien zuletzt deutlich teurer geworden zu sein. Touristen berichten von einer Teuer-Keule bei Wasser und Kaffee. Und auch der Ferienjob zweier Frauen in Kroatien entpuppte sich als echter Albtraum. (han)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Pixsell / Screenshot: TikTok SplitBoatParty