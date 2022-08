Party-Mythos: Alkohol durch Strohhalm trinken - wird man dadurch schneller beschwipst?

Experte klärt auf

Wer Alkohol durch einen Strohhalm trinkt, wird dadurch schneller betrunken. Dieser Mythos kursiert immer wieder auf Partys. Dabei weiß kaum jemand, ob dieser tatsächlich stimmt.

München - Beim Feiern in Clubs oder auf privaten Partys hört man hin und wieder den Satz „Wenn du den Drink durch einen Strohhalm trinkst, bist du schneller betrunken“. Doch stimmt diese Behauptung auch in Wirklichkeit? Zahlreiche Mythen gibt es auch rund um den Wein - wir klären diese auf.

Der Gedanke, dass man durch das Verwenden eines Strohhalms schneller betrunken sein könnte, klingt zunächst gar nicht so abwegig. Die Flüssigkeit bleibt durch das Ziehen am Halm länger im Mund, verteilt sich besser und gelangt somit über die Mundschleimhaut möglicherweise schneller in die Blutbahn. Als Folge ist man schneller betrunken. Klingt wie eine plausbile Erklärung - ist aber tatsächlich falsch.

+ Wird man durch die Verwendung eines Strohhalms schneller betrunken? (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Machen Strohhalme beim Trinken schneller beschwipst? Experte klärt auf

Viel mehr scheinen die Meinungen von Experten gegen diese Theorie zu sprechen. So gebe es bislang keine Studien, die beweisen, dass durch die Verwendung von Strohhalmen ein Unterschied beim Betrunkenwerden entsteht. Laut dem Ernährungswissenschaftler Dr. Alexandr Parlesak spiele es keine Rolle, ob man den Alkohol direkt vom Glas trinkt oder einen Strohhalm verwendet. Das bestätigte er gegenüber der Apotheken Umschau.

Gegen den Mythos spreche dabei vor allem, dass die Mundschleimhaut nur 200 Quadratzentimeter groß ist, wohingegen die Magenschleimhaut 2.000 Quadratzentimeter fasst. Der Dünndarm hat laut dem Experten sogar eine Oberfläche von rund 100 Quadratmetern. Den meisten Alkohol nehmen damit der Magen und Darm auf - und nicht der Mund.

Dass Menschen trotzdem öfter behaupten, sie würden beim Trinken durch einen Strohhalm schneller beschwipst werden, könnte dabei auf eine andere Erklärung zurückzuführen sein. So beschrieb RTL einmal, dass man einen Strohhalm besonders dann verwende, wenn man einen Cocktail oder andere mit Zucker gemischten Getränke trinkt.

Zucker hingegen habe durchaus die Wirkung, dass sich Menschen schneller betrunken fühlen. Das wäre dann aber gegebenenfalls nicht auf den Strohhalm, sondern eben den Zucker zurückzuführen. (nz)

Rubriklistenbild: © Felix Kästle/dpa