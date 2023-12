Weihnachtsfeier eskaliert: Angreifer stürzt sich brutal auf am Boden liegende Polizistin

Von: Karolin Schäfer

In einer Gaststätte randalieren mehrere Personen und gehen auf andere Gäste los. Die Polizei muss einschreiten, doch dann gerät die Situation außer Kontrolle.

Braunschweig – Bis Weihnachten dauert es nicht mehr lange. In den Wochen zuvor veranstalten Unternehmen wieder zahlreiche Weihnachtsfeiern, um das Jahr mit den Beschäftigten ausklingen zu lassen. In Braunschweig ging das zuletzt aber gewaltig nach hinten los.

Weihnachtsfeier in Braunschweig eskaliert: Gruppe geht auf Gäste los

Vier Polizisten sind auf einer Weihnachtsfeier in einer Gaststätte verletzt worden – einer von ihnen sogar schwer. Wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab, wurden die Einsatzkräfte am späten Samstagabend (9. Dezember) zu einem Streit in der Neuen Straße gerufen. Die Wirtin hatte die Polizei alarmiert, weshalb sich gleich mehrere Streifenwagen auf den Weg machten.

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine größere Gruppe „höchstaggressiv auf andere Gäste einwirkte“, heißt es. Plötzlich sei dann eine Person aus dieser Gruppe auf einen Tisch gesprungen und wollte einen anderen Gast angreifen. Die Polizei schritt ein, um diesen davon abzuhalten.

Randalierer attackieren Polizisten während Weihnachtsfeier in Braunschweig

Doch damit nicht genug: Kurz darauf griffen auch andere Personen der Weihnachtsfeier die Polizisten an. Trotz des Tumults gelang es den Beamten schließlich, die Randalierer vor die Tür zu setzen – allerdings nicht ohne Widerstand. „Zum Teil gemeinschaftlich wurden Beamte angegriffen“, so die Polizei.

In Braunschweig gerät eine Weihnachtsfeier völlig aus den Fugen. Die Polizei muss einschreiten. (Symbolbild) © Jörg Hüttenhölscher/imago

Die Personen warfen dabei nicht nur Zaunelemente auf die Ordnungshüter. Eine Polizistin sei von hinten gegen das Bein getreten worden, wobei sie zu Boden stürzte und verletzt liegen blieb. Auch eine weitere Beamtin wurde von einem Mann von der Weihnachtsfeier zu Boden gerissen. Mit vollem Körpergewicht ließ sich er sich dann auf die 22-Jährige fallen. „Nur mit großem Kraftaufwand weiterer Kollegen konnte die Beamtin unter dem Mann befreit werden.“

Was wie ein Angriff beim Wrestling klingt, stellte die Polizei unserer Redaktion gegenüber klar. Der Beamtin sei in dem Gemenge durch den körperlich überlegenen sowie stark alkoholisierten Mann „mit einem hohen Maß an Gewalt begegnet“ worden, schilderte ein Sprecher der Polizei gegenüber IPPEN.MEDIA. Die Art der Attacke hänge dabei wahrscheinlich eher mit dem vom Alkoholkonsum motorisch eingeschränkten Fähigkeiten zusammen.

Polizei muss bei Weihnachtsfeier in Braunschweig einschreiten: Mehrere Beamte verletzt

Schließlich konnte die Lage dann doch unter Kontrolle gebracht werden. Sieben der teils stark alkoholisierten Angreifer wurden festgenommen und kamen in Gewahrsam, wie die Polizei am Sonntag (10. Dezember) mitteilte. Insgesamt wurden vier Polizisten verletzt. Ein Beamter sogar so schwer, dass er aufgrund einer möglichen Knieverletzung im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch einer der Angreifer sei am Kopf verletzt und in einer Klinik behandelt worden.

Die Randalierer müssen sich nun unter anderem wegen Landfriedensbruch und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Hintergründe zu dem Streit auf der Weihnachtsfeier in Braunschweig sind noch unklar. Es wird weiter ermittelt.

Bei Weihnachtsfeiern kann also einiges schiefgehen. Als zuletzt ein Streit in einem Flugzeug eskalierte, musste die Maschine notlanden. (kas/dpa)