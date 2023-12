„Hab das traurigste Schild der Welt gefunden“: Deprimierender Aushang aufgetaucht

Von: Victoria Krumbeck

Drucken Teilen

Ein neues absurdes Schild ist aufgetaucht: Eine Userin teilte auf X ein Bild eines Verbotsschildes und zeigte sich dabei sehr bedrückt.

München – Ein Schild ist dafür da, um kurz und verständlich auf etwas hinzuweisen. Doch nicht immer werden die Ansagen klar kommuniziert. So etwa in einer Rewe-Filiale, in der zwei nebeneinanderliegende Schilder eine gegenteilige Anweisung enthielten. Vor allem in Supermärkten und Discountern wie Lidl oder Edeka kommt es immer wieder zu Schilder-Fails. Ein auf X geteiltes Bild stimmte eine Userin wiederum traurig. Denn eine ganz bestimmte Speise könnte vermutlich verboten sein, wie ein ungewöhnliches Schild zeigt.

Userin teilt frustrierendes Bild: „Traurigstes Schild aller Zeiten“

Bei dem verbotenen Gericht handelt es sich um Pommes, wie auf dem Bild, das die X-Userin am 17. Dezember teilte, zu sehen ist. Auf einem weißen Hintergrund ist eine Portion Pommes, wie man sie aus einigen Fast-Food-Ketten kennt, abgebildet. Darauf ein roter Kreis, der die Pommes mit einem weiteren Balken durchstreicht. „Ich habe das traurigste Schild aller Zeiten gefunden: Pommes-Verbot“, schreibt die Nutzerin dazu.

Offensichtlich hängt das Schild an einem Schaufenster. Leider ist nicht zu erkennen, wo und in welcher Lokalität der Hinweis aufgehängt wurde. Wie die Userin, die das Bild gepostet hat, gehen auch andere X-Nutzer davon aus, dass es sich um ein Verbot handelt. „Warum ist man so grausam?“, fragt einer. „Warum würdest Du so etwas machen?“, laute die Antwort eines anderen Users, in einem Meme verpackt.

Pommes-Verbot: Schild stimmt X-User traurig

Der Hinweis könnte jedoch auch darauf deuten, dass es dort keine Pommes zu kaufen gibt. Schließlich hatte bereits ein Fast-Food-Restaurant mit einem ähnlichen Verbot für Aufsehen gesorgt. Ein Schild machte darauf aufmerksam, dass Pommes frites nicht einzeln verkauft werden. Auf der anderen Seite ist die Verstimmung der User für einige bestimmt nachvollziehbar. Pommes sind einfach ein beliebtes Essen. Das zeigten auch die Reaktionen auf die Ankündigung einer Ikea-Filiale, keine Pommes mehr zu verkaufen.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Schilder spielen besonders im Verkehr eine große Rolle. Die Bedeutung eines waagerechten schwarzen Striches auf einem Verkehrsschild wurde jetzt aufgeklärt. (vk)