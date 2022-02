Wie muss man Öl richtig entsorgen oder recyclen? Bloß nicht in Ausguss oder Toilette geben

Von: Marcus Giebel

Öl ist extrem zähflüssig - weshalb Reste nicht mal eben weggegossen werden sollten. Die Umwelt dankt. Wir geben Tipps zur richtigen Entsorgung und zum Recycling.

München - Öl erleichtert das Leben in den verschiedensten Lagen. Beim Braten, beim Frittieren oder zur Verzierung mancher Speisen ist es unerlässlich. Viele schwören auch darauf als Mittel zur Körperhygiene. Und Zwei- sowie Vierräder nehmen gerne mal einen Schluck oder lassen ihre Ketten zur geschmeidigeren Fortbewegung damit einreiben.

Ob Speise-, Massage- oder Motoröl - eines haben sie alle gemeinsam: Ihre Reste gehören auf keinen Fall in den Ausguss oder die Toilette. Denn die Flüssigkeit kann wegen ihrer Viskosität - also der Zähflüssigkeit - Abwasserleitungen verstopfen und erhebliche Schäden heraufbeschwören. Obendrein könnten so Ratten angelockt werden, warnt Ökotest.

Öl entsorgen: Nicht in Biotonne oder auf Komposthaufen und keinesfalls ins Grundwasser

Auch in der Biotonne und auf dem Komposthaufen haben Ölreste nichts verloren. Denn dort würden sie sich wie ein fettiger Film über die anderen Reste legen, einen üblen Geruch verbreiten und darüber hinaus Insekten töten. Grundsätzlich gilt: Die Fette dürfen nicht ins Grundwasser gelangen, weil sie dieses verunreinigen. Es heißt, schon ein Liter Öl könne eine Million Liter Grundwasser unbrauchbar machen - deshalb sind Havarien von Schiffen wahre Umweltkatastrophen.

Wo also hin mit abgelaufenem Öl oder den Resten? Ökotest empfiehlt, Speiseöl und Fette zunächst erkalten zu lassen und anschließend in eine Plastikflasche zu geben. Diese kann anschließend über den Restmüll entsorgt werden. Altes und in einer Glasflasche aufbewahrtes Speiseöl sollte demnach in eine PET-Flasche umgefüllt und dann ebenfalls in den Restmüll gegeben werden. Das Portal utopia rät dazu, die gut verschlossene Flasche zusätzlich mit Papier zu umwickeln, da auslaufendes Öl so aufgesaugt werden würde.

Auf keinen Fall dürften mit Öl gefüllte Glasflaschen in den Altglascontainer geworfen werden. Öl könne zudem ins Katzenstreu geschüttet werden und dieses vollgesogen im Restmüll landen.

Eines der beliebtesten Speiseöle: Olivenöl fehlt in kaum einer Küche, die etwas auf sich hält. © IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Öl recyclen: „Wertvolle Energie kann zur Herstellung von Biodiesel oder Biogas genutzt werden“

Bei Fetten gibt es den Tipp, diese in Zeitungspapier zu wickeln und über den Restmüll zu entsorgen. Größere Mengen Speiseöl seien beim Wertstoffhof abzugeben, dort stehen Recyclingstellen zur Verfügung . Zudem wird auf spezielle Annahmestellen für altes Speiseöl in manchen Städten und Kommunen verwiesen. „In dem Öl steckt wertvolle Energie, die zur Herstellung von Biodiesel oder Biogas genutzt werden kann“, betont Ökotest.

Der Schweizer Blick weist allerdings darauf hin, dass Kosmetik- oder Motoröle manchmal getrennt von anderen Ölen gesammelt werden. Wichtig sei zudem: Nur reine Öle dürften so entsorgt werden, Mischungen wie in Salatsaucen haben im Recyclingcontainer nichts verloren.

Öl weiterverwenden: Zur Pflege von Glattleder oder von Holzmöbeln

Hier wird auch erklärt, dass altes Speiseöl aus der Nahrungsmittelindustrie häufig für Futtermittel für Nutztiere weiterverwendet wird. Gemische aus Speise- und Mineralölen würden stattdessen verbrannt werden, um die entstehende Wärme zu nutzen.

Ökotest zufolge eignet sich Olivenöl etwa auch zur Körpermassage. Auch zur Pflege von Glattleder kann es herhalten - ebenso wie Kokosöl. Leinöl erfüllt seinen Zweck auch als Pflegemittel für Holzmöbel.

Um Öle länger genießen zu können, wird dazu geraten, diese möglichst dunkel in einer kühlen Abstellkammer zu lagern. Sonneneinstrahlung könne die Inhaltsstoffe zerstören. In den Kühlschrank gehören Lein-, Kürbiskern-, Raps-, Walnuss-, Hanf- und Mohnöl. Gewürzöle seien möglich rasch aufzubrauchen. Zur Sicherheit könne das Öl vor der Nutzung einem Geschmacks- oder Geruchstest unterzogen werden. (mg)

