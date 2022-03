Warum werden Eier im Supermarkt nicht im Kühlregal gelagert? In Deutschland sogar verboten

Von: Marcus Giebel

Eier kommen selten allein: In Deutschland werden sie in Supermärkten nie gekühlt gelagert. © Armin Weigel/dpa

Die Lagerung von Eiern hat so ihre Tücken. In Supermärkten dürfen sie aber nur außerhalb von Kühlregalen aufbewahrt werden. Wir erklären die Hintergründe.

München - Ein Rundgang durch den Supermarkt kann beim Kunden eine Menge Fragen aufwerfen. Etwa nach der Positionierung der diversen Waren. Woran sich das Rätsel anschließt, warum Eier im Verkaufsbereich nie gekühlt gelagert werden. Denn die allermeisten Verbraucher verstauen die Hühnerprodukte zu Hause direkt im Kühlschrank.



Natürlich riskieren die Supermärkte nicht, dass die angebotenen Produkte noch im Laden ungenießbar werden und somit gar nicht mehr verkauft werden können. Vielmehr brauchen Eier in den ersten rund 18 Tagen ab Legedatum nicht gekühlt zu werden, wie unter anderem Focus, Bild, t-online und web.de berichten.

Eier im Supermarkt: Dank natürlicher Schutzschicht brauchen sie zunächst keine Kühlung

Denn sie verfügen über eine natürliche Schutzschicht - die sogenannte Cuticula - in der Schale. Diese verhindert mithilfe des Eiweißbausteins Lysozym ein Verfaulen während dieses Zeitraums. Das jeweilige Datum, ab wann die Eier gekühlt werden müssen, lässt sich auf einem Aufdruck auf dem Karton ablesen.

Allerdings wird die Schutzschicht durch das Waschen des Eis zerstört. Wichtig ist außerdem, die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Werden sie also einmal gekühlt, dürfen sie nicht mehr außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass durch das sich bildende Kondenswasser auf den Eiern Keime ins Innere gelangen können und diese eben nicht mehr von der Cuticula aufgehalten werden. Es wird deshalb geraten, Eier nach dem Kauf auch gekühlt zu lagern, da nicht sicher ist, was sie zuvor schon alles erlebt haben.

Haltbarkeit von Eiern: Zumeist sind rohe Eier vier Wochen nach Legedatum genießbar

Allgemein gilt, dass Eier im rohen Zustand bis 28 Tage nach dem Legedatum haltbar sind. Ist das ebenfalls auf dem Karton abgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, sollten sie vor dem Verzehr auf über 70 Grad erhitzt werden.



Die Haltbarkeit lässt sich laut web.de auch mit einem Trick erkennen. Dazu wird das Ei in ein Glas mit kaltem Wasser gelegt. Bleibt es am Boden liegen, ist es frisch, ansonsten richtet es sich auf oder schwimmt sogar an der Oberfläche. Im letzteren Fall ist das Ei bereits verdorben.

Lagerung von Eiern: Mit Spitze nach unten und nicht in der Nähe von geruchsintensiven Lebensmitteln

Zudem wird darauf hingewiesen, dass Eier im Kühlschrank nicht in der Nähe von geruchsintensiven Lebensmitteln gelagert werden sollten. Sonst könnten deren Gerüche auf die Tierprodukte übergehen, da die Schale sehr luftdurchlässig ist. Es empfiehlt sich daher, die Eier entweder im Karton zu lassen oder ins Eierfach zu legen.



Sinnvollerweise sollten sie mit der Spitze nach unten positioniert werden, weil sich dadurch die natürliche Luftkammer oben befindet. Liegen sie andersherum, kann die Luft nach einer Weile aufsteigen. Löst sich die Eihaut in der Folge ab, können Keime eintreten.

Verarbeitung von Eiern: Nach Berühren der Schale unbedingt Hände gründlich waschen

Einen wichtigen Tipp hat t-online parat: Wer Eier verarbeitet, sollte danach immer gründlich die Hände waschen. Es könnte sonst passieren, dass bei anschließender Zubereitung eines Salates Salmonellen von der Eierschale weitergegeben werden. Kochutensilien, die mit Eiern in Berührung kommen, gehören danach sogar unter einen Strahl heißen Wassers, ansonsten droht die Übertragung von Keimen auf andere Lebensmittel.

Bei Bild heißt es auch, dass Eier in den USA und in Kanada im Supermarkt gekühlt gelagert werden müssen, weil sie direkt nach dem Legen gewaschen werden. Dieser Vorgang ist in Deutschland verboten. (mg)

