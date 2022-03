„Ping“, „Ding“ oder „Dong“: Signaltöne im Flugzeug – das bedeuten sie

Zur einfacheren Kommunikation wird in Flugzeugen mit verschiedenen Tonfolgen gearbeitet. Doch was bedeuten „Ping“, „Ding“ und „Dong“? Wir geben einen Überblick.

München - Im Flugzeug gibt es zwischen Start und Landung auf die Ohren. Selbst für Passagiere, die sich keine Kopfhörer aufsetzen, um sich während der Zeit in der Luft von Musik oder Filmen berieseln zu lassen. Denn für jeden hörbar ertönen in der Maschine „Ping“-, „Ding“- und „Dong“-Geräusche - die beiden letzteren obendrein in verschiedenen Kombinationen.

Diese Untermalung ist aber nicht etwa gedacht, um die Anwesenden bei Laune zu halten. Und daran zu erinnern, dass sie sich in einem Flieger befinden. Vielmehr sind die Töne Signale, die besonders für die Crew wichtig sind. Allerdings sollten bei einigen auch die Passagiere die Ohren spitzen. Der Business Traveller hat sich die Mühe gemacht, die verschiedenen Bedeutungen zu erklären.

Signaltöne im Flugzeug: „Ping“ hat mehrere Bedeutungen rund um Start und Landung

Ein „Ping“ - also ein kurzer Ton ohne Nachhall - leitet eine Ankündigung an die Passagiere ein. Zum ersten Mal ist es im Normalfall zu hören, wenn die Flughöhe erreicht ist. Dann erlischt das Anschnallzeichen und wird von einem kurzen „Dong“ begleitet. Ab diesem Zeitpunkt darf der Sitzplatz verlassen werden - etwa für den Gang auf die Toilette oder um die Gepäckfächer zu öffnen.

Zudem kann das „Ping“ auch für die Info stehen, dass nun elektronische Geräte verwendet werden können oder während des Flugs ein Flughöhenwechsel ansteht. In letzterem Fall hat das Kabinenpersonal etwa darauf zu achten, dass keine Trolleys im Gang herumstehen, die auf Wanderschaft gehen könnten.

Laut web.de ist das Geräusch noch einmal zu hören, wenn die Maschine nach der Landung wieder steht - als Zeichen, dass sich die Fluggäste losschnallen und aufstehen können. Bei einigen Airlines leitet ein „Ping“ auch jede Bordansage ein - so soll vermieden werden, dass die Passagiere von der plötzlich ertönenden Stimme verschreckt werden.

Kommunikation im Flugzeug: Passagiere können ein „Ding“ auslösen

Kommen wir zum „Ding“, hinter dem sich ein hoher Ton mit Nachhall verbirgt. Dies ist das Signal, dass ein Passagier den Service-Knopf neben den Lüftungsschlitzen über seinem Sitz oder auf der Toilette gedrückt hat, weil er von einem Flugbegleiter kontaktiert werden möchte. Etwa, wenn er oder sie sich ein Getränk bestellen oder eine Frage loswerden möchte.

Dann gibt es das „Ding-Dong“, auf einen hohen folgt ein niedriger Ton. In diesem Fall will entweder jemand aus dem Cockpit das Flugpersonal oder die Crew sich untereinander anrufen. Hier kann es darum gehen, dass die Kabinentemperatur angepasst werden soll, was nur vorne umgesetzt werden kann, oder aber der Pilot eine Tasse Kaffee gereicht bekommen möchte.

Tonfolge im Flugzeug: Mit „Ding-Ding“ wird die finale Phase eingeläutet

Mit einem „Ding-Ding“ - zwei hohen Tönen - werden die letzten zehn Minuten vor der Landung eingeläutet. Ab da sammeln die Flugbegleiter den Müll ein, Heißgetränke werden von nun an nicht mehr ausgegeben, die Gepäckfächer werden geschlossen, zum Abschluss kontrolliert die Crew, dass alle Passagiere angeschnallt sind. Die Tonfolge ist noch einmal kurz vor dem Übergang in die Landephase zu hören.

Erklingt das „Ding-Ding“ vor dem Start, ist das der Hinweis, dass sich die Maschine gleich in Bewegung setzt. Ein sehr schnelles „Ding-Ding“ bedeutet demnach bei einigen Fluglinien, dass sich die Crew-Mitglieder umgehend hinsetzen sollen.

Töne während des Flugs: „Dong-Dong-Dong“ weist auf heimliches Rauchen auf der Toilette hin

Seltener wird ein „Dong-Dong-Dong“ eingespielt. Bei diesen drei tiefen Tönen liegt ein ernstes Problem vor: Beispielsweise wird auf einen erkrankten Passagier hingewiesen oder auf sehr raue Wetterbedingungen im Anflug. Diese Geräuschfolge wird jedoch auch durch den Rauchmelder in der Toilette ausgelöst - wenn also jemand heimlich zum Glimmstengel griff und auf frischer Tat ertappt wurde.

Das Zeichen für einen Notfall ist ein dreifaches „Ding-Dong“. Laut dem Business Traveller können sich allerdings selbst altgediente Flight Attendants nicht daran erinnern, solch eine Kombination von hohen und niedrigen Tönen schon einmal gehört zu haben. Zum Glück!

Überhören darf man ein fünffaches „Ding“, denn das kann nur noch in älteren Flugzeugtypen versehentlich ausgelöst werden. In diesen befindet sich der Rufknopf für die Crew noch in den Armlehnen. Spielt ein Kind daran herum oder ein Passagier lehnt seine Arme darauf, kann falscher Alarm gestartet werden. (mg)

