Warum wird Schokolade mit der Zeit weiß - und ist sie dann noch essbar?

Von: Raffaela Maas

Jeder Schoko-Liebhaber kennt es: Da will man ein Stück essen und plötzlich ist auf der Oberfläche eine weiße Schicht. Woher kommt sie und muss die Tafel jetzt weggeschmissen werden?

München - Nach Festen und Feiertagen wie Ostern ist auf einmal ganz viel Schokolade im Haus. Da kommt es schon einmal vor, dass das eine oder andere Schoko-Ei oder der Schoko-Osterhase glatt übersehen wird und erst nach einiger Zeit wieder auftaucht. Ist die Verpackung geöffnet und der Inhalt freigelegt, kann es vorkommen, dass eine dünne weiße Schicht auf der Schokolade zu finden ist. Was hat es damit auf sich - und ist die Schokolade so noch essbar?

Schokolade: Was ist eigentlich die weiße Schicht?

Schokolade besteht neben Kakaomasse und Zucker auch aus Kakaobutter. Schmilzt die Schokolade leicht an und wird dadurch flüssiger, gelangt das in der Kakaobutter enthaltene Fett an die Oberfläche. Diese Fette sind ursächlich für die Bildung einer weißen Schicht, wie etwa Edeka-Ernährungsberaterin Birthe Wulf in einem Beitrag schrieb. Der sogenannte Fettreif bildet sich bei einer anschließenden Kristallisation, also wenn die Schokolade wieder abkühlt und verhärtet. Dieser Vorgang ist natürlich und hat viel mehr etwas mit der Lagerung als mit dem Alter der Schokolade zu tun. Außerdem entwickelt dunkle Schokolade schneller eine weiße Schicht als Milchschokolade, was unter anderem am unterschiedlichen Fettgehalt liegt, wie unter anderem Focus.de berichtete.

Wie wird Schokolade richtig gelagert?

Am besten lagert man die Schokolade bei 12 bis 18°C und vermeidet Temperaturschwankungen, wie etwa auch Wulf schrieb. Der Wechsel von hohen zu niedrigeren Temperaturen bewirkt die Fettreifbildung. Erst verflüssigt sich die Schokolade durch die Wärme und das dann zur Oberfläche gekommene Fett aus der Kakaobutter bildet bei der darauffolgenden Kühlung eine dünne weiße Schicht. Der Wechsel von niedrigen zu höheren Temperaturen hingegen bewirkt die Bildung von Zuckerreif. Kondensiert Wasser an der Oberfläche der Schokolade, bleibt der Zucker zurück und bildet auch eine weiße Schicht.

Schokolade: So wahrscheinlich ist die Schimmelbildung

Schimmelbildung ist bei Schokolade sehr unwahrscheinlich, da der Wasseranteil gering ist. Meistens ist Schokolade noch weit über dem Mindesthaltbarkeitsdatum genießbar, da es sich hier lediglich um eine Richtlinie handelt, die für die Lebensmittelindustrie vorgeschrieben ist. Deshalb kann man Schokolade ohne Bedenken auch nach dem Ablaufdatum noch verzehren, verriet Wulf. Die weiße Schicht hat mit Schimmel nichts zu tun und ist gesundheitlich unbedenklich.

