Warum werden die Finger und Zehen unter Wasser schnell schrumpelig?

Von: Marcus Giebel

Ergebnis des Wasserkontakts: Die Finger werden schrumpelig. © picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Schrumpelige Finger sind die Folge bei langem Kontakt mit Wasser. Sie lassen uns alt aussehen. Doch warum verformt sich die Haut an Fingern und Fußzehen überhaupt?

München - Glatte Haut gilt als Schönheitsideal. Dafür legen sich manche Menschen schonmal unters Messer. In den allermeisten Fällen bilden sich Falten gerade im Gesicht erst mit dem Alter. Also erst mit den Jahren. Was jedoch bei Kindern wie Senioren identisch ist, sind verschrumpelte Finger bei längerem Kontakt mit Wasser.

Vor allem beim Schwimmen oder Baden lässt es sich kaum vermeiden, dass sich die Fingerhaut verformt. Und die Greifer aussehen, als wären sie binnen weniger Minuten um Jahrzehnte gealtert. Gleiches gilt auch für die Fußzehen. Auch kräftige Regenschauer können für diesen Effekt sorgen. Doch warum werden die Finger und Zehen so schrumpelig?

Schrumpelfinger unter Wasser: Studien deuten auf aktiven Vorgang im Körper hin

Dieser Frage sind Wissenschaftler schon vor vielen Jahren nachgegangen. Es gibt verschiedene Ansätze. So berichten SWR Wissen und GEO Wissen von der Vermutung, der Vorgang laufe passiv ab. Demnach würden die Hornhautzellen viel Wasser aufnehmen und dadurch quellen. Das entsprechende Wellenmuster sei damit zu erklären, dass die Hautschichten an diesen Körperstellen eng mit der Unterhaut verbunden sind und sich nicht einfach frei ausdehnen können.

Mittlerweile hat sich jedoch ein anderer Ansatz durchgesetzt, den unter anderem auch diese beiden Portale aufgreifen. So haben verschiedene Studien gezeigt, dass die Haut von Menschen beim Kontakt mit Wasser nicht schrumpelig wird, wenn die in die Extremitäten führenden Nerven beschädigt oder durchtrennt sind. Das lässt auf einen aktiven Vorgang im Körper schließen, der durch Nervenimpulse ausgelöst wird.

Warum werden Finger unter Wasser schrumpelig? Furchen sorgen für bessere Griff im Nassen

Der Biologe Tom Smulders schrieb für Spektrum: „Bei längerem Kontakt mit Wasser sorgt das sympathische Nervensystem dafür, dass sich die winzigen Blutgefäße an Zehen und Fingern zusammenziehen. Wenn die Blutgefäße kontrahieren, wird die Haut nach innen gezogen. Die Fingerkuppen werden im Nassen also nicht etwa größer; genau genommen schrumpfen sie sogar ein bisschen.“

Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit schrumpeligen Fingern haben wir bei der Nässe einen besseren Griff. SWR Wissen zieht einen Vergleich zwischen den Furchen der Finger und den Rillen der Regenreifen. Somit könnten wir auch im Nassen Gegenstände besser festhalten.

Als weiteres Indiz für die aktive Körpersteuerung wird auch angeführt, dass das Schrumpeln bei allen Menschen mehr oder weniger gleich aussehen würde. So sind die Furchen relativ gerade und führen von der Fingerspitze weg. Dieses Muster wird als besonders effektiv angesehen.

Das Wichtigste ist jedenfalls: Die schrumpeligen Finger bringen unter Wasser Vorteile mit sich. (mg)

