Almabtrieb: Kuh geht durch - elf Verletzte

Bei einem Fest anlässlich des Almabtriebs im Glottertal ist am Sonntag eine Kuh durchgegangen und hat elf Menschen verletzt - darunter drei Kinder.

Glottertal - Das Tier sollte nach Angaben der Freiburger Polizei aus einem Festzelt in der Schwarzwaldgemeinde herausgeführt werden, in dem sich rund 1000 Besucher aufhielten.

Offenbar irritiert vom Lärm und der Unruhe während des Festes ging das Tier durch, lief in das Zelt zurück und verletzte dort mehrere Menschen. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach einer ersten Einschätzung schwebte jedoch keiner der Verletzten in Lebensgefahr. Die Kuh wurde wieder eingefangen und in einem Transportanhänger untergebracht.

Laut Badischer Zeitung wurden bei dem Vorfall sogar zwölf Menschen verletzt. Wie die Zeitung berichtet, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Dabei müsse die Frage der Haftbarkeit geklärt werden, betonte ein Sprecher der Polizei.