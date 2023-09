Drama in Tierpark: Alpakas verenden qualvoll – Besucher sind schuld

Von: Constantin Hoppe

In den vergangenen Wochen spielte sich ein wahres Drama im Alpaka-Gehege des Tierparks Klosterwald ab, drei Tiere starben. In der Folge wurden große Hinweisschilder in dem Tiergehege aufgestellt, die das Füttern der Tiere untersagen. © Constantin Hoppe

Zwei Alpaka-Mütter und ein Alpaka-Jungtier sind im Tierpark Klosterwald bei Lich ums Leben gekommen. Die Schuld dafür tragen gedankenlose Besucher.

Lich – Der Schock sitzt bei Lydia Ebert auch zwei Wochen später noch tief. Anfang September hatten sie und ihr Mann Ronald in den Gehegen im Tierpark Klosterwahl allerhand Obst- und Gemüsereste entdeckt. »Es sah so aus, als hätte jemand seine grüne Tonne in den Gehegen entleert«, sagt Tierparkbetreiberin Ebert fassungslos. Darunter fand sie Zwiebelschalen und Kohlreste.

Vermutlich hatten Besucher die Tiere mit den Abfällen gefüttert. Mit dramatischen Folgen: Drei Alpakastuten bekamen durch die falsche Fütterung eine Kolik, zwei verstarben kurz darauf unter schmerzhaften Krämpfen. Selbst ein herbeigeeilter Tierarzt konnte den beiden nicht mehr helfen. Die dritte Stute überlebte, muss aber voraussichtlich für den Rest ihres Lebens Medikamente bekommen. »Ich verstehe einfach nicht, wie man so etwas tun kann«, sagt Ebert.

Tierpark Klosterwald in Lich: Tote Alpaka-Stuten hatten erst vor kurzem Babys bekommen

Die Mägen der kleinen Kamele aus den Anden sind auf rohfaserreiches Gras und Heu anstatt auf nährstoffhaltiges Futter ausgelegt. Obst, Brot, Gemüse sind vollkommen ungeeignet. Erhalten die Tiere zu viel dieser vermeintlichen Köstlichkeiten, kann das ihr Verdauungssystem aus der Bahn werfen. Gerade Kohl sei Gift für die Tiere, sagt Ebert. Die Obduktion in der Gießener Tierklinik ergab, dass die falsche Fütterung für den qualvollen Tod der Tiere verantwortlich war.

Noch tragischer wird das Geschehen dadurch, dass die beiden jungen Alpaka-Stuten - Nicki und Daisy - die das unbedachte Handeln der Besucher mit dem Leben bezahlen mussten, erst vor kurzem Babys bekommen hatten. »Es waren ausgerechnet die, die die jüngsten Babys hatten«, sagt Ebert. Eines der beiden, der erst sechs Wochen alte Heinrich, verstarb am Dienstag in der Tierklinik. Er vertrug die Umstellung von der Muttermilch auf Ersatzmilch nicht. Auch eine Blutspende zweier Artgenossen konnte sein Leben nicht mehr retten - am Dienstag wurde entschieden, den kleinen Hengst von seinen Leiden zu erlösen. »Jetzt ist er bei seine Mama«, sagt Ebert und kämpft mit den Tränen.

Der kleinen Alpaka-Hengst Heinrich starb Anfang der Woche in der Tierklinik. © pv

Das Drama im Alpaka-Gehege hat nun auch Folgen für die Besucher im Tierpark. War bislang noch das Füttern der Alpakas mit dem dort zu erwerbenden Futter erlaubt, stehen nun große Transparente in dem Gehege, die das untersagen. Auch die übrigen Tiere im Tierpark dürfen nur noch das Futter erhalten, das am Kassenhäuschen zu kaufen ist. Die Besucher im Park werden seitdem auf die veränderten Umstände hingewiesen: »Die meisten Besucher verstehen es und halten sich an die neuen Vorgaben. Es kamen aber auch schon Uneinsichtige, die sich furchtbar darüber aufgeregt haben«, erzählt Ebert.

Tote Alpakas im Tierpark Klosterwald in Lich – Baby-Tier offenbar über den Berg

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: Zumindest das zwei Monate alte Alpaka-Mädchen Maria scheint über den Berg zu sein.

»Am Dienstag hat sie nichts getrunken, nachdem Heinrich gestorben ist, aber ansonsten geht es ihr gut«, sagt Ebert. Der Tierparkbetreiberin stehen dennoch vor unruhigen Zeiten: Sobald Maria aus der Klinik entlassen wird, muss sie von Ebert mit Ersatzmilch großgezogen werden.

Darin hat die gelernte Krankenschwester aber bereits Erfahrung: Seit April zieht sie das Alpaka-Mädchen Frieda mit der Flasche auf, nachdem es von seiner Mutter verstoßen wurde. »Bei Frieda höre ich gerade auf, ihr das Fläschchen zu geben. Jetzt geht das mit Maria weiter.« Das bedeutet, das Jungtier braucht alle zwei Stunden eine Flasche mit Lämmermilch. Tag und Nacht. Ihren geplanten Urlaub hat Ebert darum bereits abgesagt. Die mühevolle Arbeit ist für sie aber selbstverständlich: »Die Tiere hier sind für mich wie meine Kinder.« (con)