Alpen-Urlaub: Mega-Star relaxt an See in der Steiermark - und hat zwei berühmte Freundinnen dabei

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Rebel Wilson mit ihren Freundinnen Melanie Griffith und Carly Steel am Altausee. © Screenshot Instagram Rebel Wilson

Beim Urlaub gibt es zahlreiche Möglichkeiten, nun sind drei Schauspielerinnen bis nach Österreich gereist, um am Altauseer See zu entspannen.

Altaussee - Sie begann ihre Karriere mit ein paar Kilos zu viel auf den Hüften, wenn man den oberflächlichen Hollywood-Körper-Kult als Vergleichsgröße nimmt, doch dann nahm Rebel Wilson viele Pfunde ab und ist schlanker denn je. Es war sogar Teil ihrer Rolle, ein wenig fülliger zu bleiben, um die Figur Fat Amy in den Filmen Pitch Perfect perfekt verkörpern zu können. Doch dann folgte ein Trip in die Steiermark, an den Altausseer See in der Gemeinde Altausee, im Jahr 2020. Nun ist sie zurückgekehrt.

Vor über zwei Jahren war Wilson also im Alpen-Paradies und brachte ihre Diät ins Ziel. Sie erzählte von ihrem Aufenthalt einige amüsante Anekdoten. Die Australierin hielt nicht zurück mit den Methoden. Im Sommer 2020 waren die ersten Erfolge deutlich sichtbar, bis Silvester wollte sie dann 75 Kilo wiegen. 40 Pfund wollte sie abnehmen, das entspricht etwa 20 Kilo.

Alpen-Urlaub für Rebel Wilson: Nicht zum ersten Mal in Österreich

In einem Resort am Altausseer See sorgte sie für den Erfolg und ließ sich damals sogar in Lederhosen ablichten. In einem Interview von Apple sagte sie 2020, dass während der Sport-Übungen sogar österreichische Volkslieder erklangen, die ihr sogar gefielen. Nun scheint ihr der ganze Aufenthalt am Altausseer See so gutgetan zu haben, dass sie 2022 zurückkehrte - mit prominenter Verstärkung!

Rebel Wilson brachte die berühmte, für den Oscar nominierte Melanie Griffith mit. Die 64-Jährige war unter anderem mit Antonio Banderas verheiratet und scheint Österreich gut zu finden. „Ein Spaziergang am Altausseer See mit Libellen und meinen Mädels“, schreibt Griffith auf Instagram. Neben Wilson und Griffith war nämlich auch Moderatorin Carly Steel mit dabei, anscheinend auch nicht zum ersten Mal: „Zurück an meinem Lieblingsplatz, mit meinen schönen Mädels“.

Beim Alpen-Urlaub in Österreich sind gleich mehrere Prominente am Start

Ein wahrer Promi-Aufgalopp da in der Steiermark. Am 21. Juli postete Wilson sogar ihren Tagesablauf und nahm ihre Fans mit. „Ich starte den Tag mit einem 90-minütigen Spaziergang“, sagte sie in ihrer Instagram-Story und zeigte den Altausseer See, in dem sich die Kulisse spiegelte. Dann zeigte sie noch ihr Workout und das Frühstück mit Carly Steel. Ein wohl gelungener Start in den Urlaubstag. (ank)