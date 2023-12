„Men in Black“-Schauspieler Mike Nussbaum ist tot – Tochter verkündet traurige Nachricht

Von: Moritz Bletzinger

Mike Nussbaum ist tot: Die US-Schauspiel-Ikone starb mit 99 Jahren an Altersschwäche – dieses Foto zeigt ihn in der Lobby des Shakespeare Theatre in Chicago. © Chris Walker/Imago

Kommende Woche wäre er 100 Jahre alt geworden. Am Tag vor Heiligabend ist Mike Nussbaum gestorben. Er war einer der ältesten aktiven Schauspieler in den USA.

Chiacgo – Mike Nussbaum spielte in bekannten Hollywood-Filmen wie „Field of Dreams“, „Fatal Attraction“ oder „Things Change“. Jetzt ist er im Alter von 99 Jahren gestorben. Seine wohl bekannteste Rolle spielte Nussbaum an der Seite von Will Smith und Tommy Lee Jones in der Sci-Fi-Komödie „Men in Black“. Darin verkörperte er den Außerirdischen Gentle Rosenburg. Außerdem begleitete er Erfolgsserien wie „Frasier“, „X-Files“ und „The Equalizer“.

„Es war seine Zeit“: Tochter verkündet Tod von Mike Nussbaum – und verrät Todesursache

„Es war seine Zeit“, sagt seine Tochter Karen dem Portal TMZ. Ihr Vater starb am Samstag (23. Dezember) einen Tag vor Heiligabend zuhause in seiner Geburtsstadt Chicago. Tochter Karen war an seiner Seite.

Im vergangenen Jahr sei Nussbaum bereits zeitweise in einem Hospiz gewesen, berichtet seine Tochter. Als Todesursache gilt Altersschwäche. Am 29. Dezember hätte der Schauspieler seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Schauspiel-Ikone aus Chicago: Mike Nussbaum spielte noch im hohen Alter in Theaterstücken

Trotz seines hohen Alters arbeitete Nussbaum bis zuletzt an Theaterstücken in Chicago mit. Dadurch galt er als einer der ältesten aktiven Schauspieler in den USA – und in seiner Heimatstadt längst als Ikone.

