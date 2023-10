„Ich liebe alles daran“: Tanz von Senioren-Pärchen rührt Millionen Menschen

Von: Yasina Hipp

Ein tanzendes Pärchen beweist, dass man auch im Alter noch die Hüften schwingen kann. Das Video von dem innigen Moment begeistert das Netz.

München – Bei den allermeisten von uns liegt der Tanzkurs schon Jahre zurück. Während der Schulzeit hat man vielleicht mal die Grundschritte des Discofox, Walzers und Tangos gelernt. Der ein oder andere hat die Kenntnisse für den Hochzeitstanz nochmal aufgefrischt, aber das war's dann oftmals schon. Wie schön es allerdings sein kann, gemeinsam die Füße im Takt der Musik zu bewegen, beweist ein älteres Paar auf TikTok.

Das ältere Paar tanzt innig miteinander und begeistert alle, die zuschauen. © Screenshot: @mariajosecet/TikTok

TikTok-Video: Älteres Paar mit innigem Moment auf der Tanzfläche

Es scheint, als ob die beiden die Welt um sich herum vergessen haben. Der Mann und die Frau, die in dem spanischen TikTok-Video zu sehen sind, sind beide von oben bis unten elegant in Weiß gekleidet. Beide haben bereits graue Haare. Wie alt die beiden sind, lässt sich dem Video nicht entnehmen. Das Alter ist aber sowieso zweitrangig, denn die beiden tanzen, als ob sie gerade Anfang 20 seien: Er wirbelt sie herum, schwingt seine Hüften und sie lässt sich von ihm führen. Die anderen Personen, die in dem Video zu sehen sind, schauen begeistert zu. Und mindestens ebenso begeistert äußert sich die TikTok-Community.

User sind begeistert von Liebe und Leidenschaft im Alter

Die Urheberin des Videos, welches bereits knapp 90 Millionen Menschen angeschaut haben (Stand: 11.10.), schreibt auf Spanisch dazu: „Benimm dich, ich will an deiner Seite alt werden“, wohl eine Anspielung, dass auch sie sich eine Partnerschaft wünscht, die bis ins hohe Alter hält. Genau das ist auch der Tenor der Kommentare unter dem Video:

„Stellt euch vor, wie die so zusammen getanzt haben, als sie noch so jung waren wie wir“

„Ich liebe alles daran🥰“

„Wie schön ist das, wenn man sieht, dass wahre Liebe existiert und die Leidenschaft bis zum hohen Alter anhalten kann. 🔥❤️‍🔥“

