Der „Goldene Herbst“ kommt nach Deutschland: Unwetter-Phase bald überstanden

Von: Josefin Schröder, Teresa Toth

Das Wetter in dieser Woche könnte wechselhafter kaum sein: Erst besteht Unwetter-Gefahr mit starken Regenschauern und Gewittern, dann kämpft sich die Sonne wieder durch.

München – Deutschland muss sich auf unangenehmes Wetter gefasst machen. Nachdem am Wochenende noch hochsommerliche Temperaturen geherrscht hatten, ziehen seit Montag (18. September) starke Regenschauer und Gewitter von Westen her über das gesamte Bundesgebiet hinweg. Es besteht sogar die Möglichkeit vereinzelter Unwetter mit heftigem Regen, Hagel und Sturmböen. Ursache für die Wetter-Wende ist ein Tiefdruckgebiet zwischen Island und Großbritannien sowie ein Ex-Hurrikan.

Ungemütliches Wetter in Deutschland: Starke Regenfälle und Windböen drohen

Die Gewitterfront soll nach Angaben des Wetterexperten Dominik Jung von Westen nach Osten ziehen. Allerdings kann er noch nicht genau vorhersagen, wo sich die Unwetter bilden werden. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewittern und Sturmböen an der Nordsee.

Die neue Woche startet in Hessen mit Regen und Sturm. © Stefan Sauer/dpa

Das Wetter in Deutschland bleibt die ganze Woche unbeständig

Vielerorts kann das Wetter jedoch schon im Laufe des Dienstags (19. September) wieder angenehmer werden. Im Norden Deutschlands verweilen Wolkenfelder bei Temperaturen von 19 bis 23 Grad. Ab Mittwoch (20. September) erwarten die Wetterexperten dann viel Sonnenschein.

Betrachtet man die Wetterprognose für die restliche Woche, so zeigt sich ein wechselhaftes Bild. Die Temperaturen bleiben dabei „recht angenehm“, sagt Jung. Das Thermometer schwankt zwischen 20 und 25 Grad. Lediglich der Freitag (22. September) wird etwas kühler und regnerisch prognostiziert, bevor der Spätsommer ab Sonntag (24. September) noch einmal Fahrt aufnimmt.

Das Wetter bringt Altweibersommer nach BW © dpa/Felix Kästle

Die Wetter-Vorhersage für diese Woche

Dienstag (19. September): 18 bis 24 Grad, meist freundlich, nur vereinzelte Schauer.

Mittwoch (20. September): 23 bis 28 Grad, heiter mit viel Sonnenschein.

Donnerstag (21. September): 24 bis 29 Grad, wieder heiter und sonnig, aber gegen Nachmittag Schauer und Gewitter.

Freitag (22. September): 15 bis 20 Grad, viele Wolken, wenig Sonne, windig und regnerisch.

Samstag (23. September): 15 bis 20 Grad, abwechselnd sonnig und wolkig, mit Regenschauern.

Sonntag (24. September): 17 bis 22 Grad, vorwiegend freundlich und trocken.

Ab dann soll es eine längere Phase mit Sonnenschein, minimalen Niederschlägen und Temperaturen bis zu 25 Grad geben. „Es riecht nach einem schönen Altweibersommer in Deutschland“, zeigt sich der Wetterexperte von Wetter.net zuversichtlich.

Der Niederschlag sei für die kommenden 14 Tage aus der Vorhersage gestrichen worden. Uns stehe „schönstes Frühherbst-Wetter“ mit viel Sonne bevor. Bislang zeigte sich der September teilweise wärmer als die Sommermonate Juni und Juli.

Wetter in Deutschland: Der Altweibersommer bringt angenehme Temperaturen und Sonnenschein

Charakteristisch für den Altweibersommer sind ungewöhnlich warme und trockene Wetterbedingungen im Spät-Herbst. Diese meteorologische Besonderheit zeichnet sich durch viel Sonnenschein und klare Tage aus, während die Temperaturen allmählich sinken.

Die genaue Herkunft des Begriffs ist nicht definitiv geklärt, habe aber „nichts mit älteren Frauen zu tun“, erklärt Jung. Eine Theorie besagt, dass die Bildung von Spinnweben in der Herbstluft mit ihren langen, feinen Fäden an das graue Haar älterer Frauen erinnert. In verschiedenen Regionen wird der Altweibersommer auch als „Goldenen Herbst“ oder „Goldener Oktober“ bezeichnet. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Temperaturen blicken die Wetterexperten allerdings besorgt auf die kommende Winterwetterlage. (Josefin Schröder)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.