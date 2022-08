Amazon-Bote wählt verrückten Ablageort für Paket - „Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll“

Von: Victoria Krumbeck

Auf dem Dach eines Eingangsbereichs landete ein Amazon-Paket. © Screenshot Facebook

Hoch hinaus ging es für ein Amazon-Paket. Das landete auf dem Treppenhaus und die User auf Facebook fragten sich, wie es nach oben kam.

München - Was haben User auf Twitter, Facebook und Co. nicht schon alles gesehen. Da gibt es zum einen Zusteller, die Pakete in Mülltonnen verstecken. Und zum anderen Paketboten, die ihre Kunden darum bitten, die Pakete bei den Nachbarn zu suchen. In den sozialen Medien tummeln sich haufenweise skurrile Geschichten über Paketboten und ihre Lieferungen. Eine Frau postete einen besonders merkwürdigen Ablageort für ein Paket. Es stellte sich die Frage, wie das Paket an den Ort kommen konnte. Die Nutzer auf Facebook sind fassungslos.

Amazon-Bote stellt Paket zu - auf statt im Treppenhaus

Auf dem Foto ist zu erkennen, wie das Paket auf dem Dach des Eingangsbereichs liegt. Es wurde jedoch so positioniert, dass man es von unten kaum entdecken kann. Dass ein Paket auch mal weiter oben abgelegt werden kann, kam schon einmal vor. Das Dach des Eingangsbereichs überraschte die User. Die Facebook-Nutzerin schrieb, dass sie den Ablageort „im Treppenhaus“ angegeben habe und nicht „auf dem Treppenhaus“ Sie fotografierte den verrückten Ablageort und schrieb dazu: „Ich weiß noch nicht, ob ich lachen oder weinen soll....“

Die User sind von den Fotos fassungslos. „Das ist ein Witz“, schrieb eine Nutzerin. Ein User hatte eine Idee, wie man das Paket herunterholen könnte: „Jetzt schnell bei Amazon eine Leiter bestellen, Paket runterholen und dann die Leiter als Retoure zurück.“ Darauf antwortete ein weiterer Nutzer: „Soweit so gut, zumindest was die Theorie betrifft. Ist nur schlecht, wenn die Leiter daneben liegt.“ Ein weiterer Kommentar wundert sich: „Falschen Ablageort gewählt?“ Eine Nutzerin muntert die Frau auf: „Ich würde mich erst mal fürs Lachen entscheiden, theoretisch kannst [du] froh sein, dass es nicht einfach vor die Tür geschmissen wurde und sich womöglich ein anderer an deinem Paket erfreut. Der Nachbar, der das Fenster zu deinem Paket hat, ist sicher so nett und holt es dir rein.“

Hermes-Bote liefert Paket aus und wirft es auf den Balkon

Wie das Paket nach oben kam, ist fraglich. Ob der Amazon-Bote die Sendung nach oben geschmissen hat oder eine Leiter dabei hatte, ist fraglich. Erstere Option ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn wie im Video zu sehen, lassen sich die Paket-Boten für ihre Zustellungen so manches einfallen. Ein Mann steig auf das Dach seines Autos, um ein Paket auf den Balkon zu werfen. (vk)