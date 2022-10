Amazon-Paket wird „sauber einmal aufgeschnitten“ – Kunde äußert Verdacht

Sauber in der Mitte aufgeschnitten wurde dieses Amazon-Paket - allerdings nicht vom Kunden. © Screenshot Twitter

Ein Amazon-Kunde findet sein Paket unverschlossen vor. Er vermutet, dass der Paketbote reingeschaut hat, um eventuell etwas Teures abzustauben.

München - Sorgloses Verhalten von Paketboten bei der Zustellung ist leider kein Ding der Seltenheit. Während der eine beispielsweise zum großen Ärger des Kunden seine Finger im Paket hatte, sorgte der andere dafür, dass die Lieferung beim Öffnen geradezu martialisch aussah. Nun beschwerte sich erneut ein Amazon-Kunde auf Twitter darüber, dass wohl jemand einen Blick in sein Paket geworfen hätte.

Paket eines Amazon-Kunden wurde fein säuberlich aufgeschnitten: „Um das neueste Smartphone abzugreifen?“

Das Bild, das der Kunde auf seinem Twitter-Account hochgeladen hatte, zeigte, wie dessen Paket fein säuberlich in der Mitte aufgeschnitten wurde. Aber nicht vom Besitzer. Dieser konfrontierte daher in seinem Beitrag Amazon und dessen Kundenservice sowie die DHL, die das Paket offenbar zugestellt hatte: „Da hat wohl jemand versucht einen Blick in mein Paket zu werfen & war zum Glück nicht interessiert. Schön sauber einmal aufgeschnitten, um vielleicht das neueste Smartphone abzugreifen oder was ist da los?“

Der Kundenservice reagierte in den Kommentaren auf den Post des verärgerten Kunden. „Oh weh! Das ist natürlich nicht in Ordnung. Wurde dir das Paket so übergeben?“, fragte die Amazon-Mitarbeiterin. Der Mann entgegnete daraufhin: „Im Treppenhaus abgegeben/abgestellt. Als ich eine Minute später unten war, war der Paketbote bereits verschwunden. Der Inhalt scheint intakt beziehungsweise in Ordnung und komplett, aber der Zustand des Paketes ist schon beunruhigend.“ Was in dem Paket drin war, ist nicht bekannt.

Amazon-Kunde fordert Weiterleitung seiner Beschwerde an die DHL

Die Amazon-Mitarbeiterin bat den Kunden daraufhin, sich nochmals schriftlich oder telefonisch beim Kundenservice zu melden, damit dem Vorfall nachgegangen werden könne. Der Geschädigte hatte aber scheinbar wenig Hoffnung, dass dies etwas bringen würde: „Ich würde das aber gerne kurz halten, weil ich ansonsten wieder mehr Zeit in etwas investieren muss, als ich eigentlich möchte.“ Schlussendlich meldete der Kunde den Vorfall doch offiziell im Chat, mit der Bitte, „dass Amazon das auch an die DHL weitergibt“ (jg)