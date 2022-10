Amazon und DPD reagieren auf verärgerten Kunden: „Sieht aber arg mitgenommen aus“

Von: Yasina Hipp

Teilen

Die Zusteller von DPD, DHL und Co. haben derzeit alle Hände voll zu tun. Darunter leiden nicht nur die Empfänger, sondern auch die Pakete, wie ein Kunde jetzt feststellen muss.

München – Die Zusteller und Paketboten stehen immer unter Strom. Unter hohem Zeitdruck müssen Unmengen an PaketeN und BriefeN ausgeliefert werden – und das Weihnachtsgeschäft steht erst noch bevor. Unter diesem Stress ist es verständlich, dass die Lieferungen nicht immer mit Samthandschuhen angefasst werden. Wenn Pakete aber völlig zerfleddert ankommen, oder gar einfach über den Zaun geworfen werden, ist mit dem Verständnis schnell Schluss. So auch bei einem Amazon-Kunden, der sein Erlebnis nun auf Twitter teilte.

Amazon-Kunde ist verärgert über ramponiertes Paket und DPD-Zustellung

Der Twitter-Nutzer teilte auf seinem Kanal ein Foto von seiner Amazon-Lieferung. Und die sieht wirklich schwer mitgenommen aus. Der Karton ist an einer Ecke vollständig aufgerissen, sodass der Inhalt des Pakets sichtbar ist. Der verärgerte Amazon-Kunde schrieb dazu: „Danke Amazon für die tolle Zustellung! Und Danke an DPD dafür, dass es einfach wieder einmal vor die Tür gestellt wurde.“

Die Ironie, mit der diese Worte geschrieben wurden, ist unmissverständlich. Es scheint auch nahezu an ein Wunder zu grenzen, dass der Inhalt offenbar nicht beschädigt wurde. Mit seinem Wut-Post erreichte der Urheber sogar beide Unternehmen: Sowohl Amazon als auch DPD reagierten.

DPD und Amazon kontaktieren den Empfänger

DPD fordert nach einer Entschuldigung den Twitter-User dazu auf, Paketnummer und Postleitzahl per Direktnachricht an das Unternehmen zu schicken. Man werde „es sich ansehen“. Und Amazon kommentiert: „Auwe, die Verpackung sieht aber arg mitgenommen aus.“ Auch das US-Unternehmen entschuldigt sich: „Auch die Zustellung war so natürlich nicht optimal. Entschuldige bitte.“ Der Empfänger reagierte bisher, zumindest nicht öffentlich, auf die Entschuldigungen.