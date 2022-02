„Manche sollten kein Internet nutzen dürften“: Amazon-Entdeckung eines Münchners sorgt für Kopfschütteln

Kopfschütteln und Belustigung

Eine Kundenrezension auf Amazon macht den Nutzer eines sozialen Netzwerks sprachlos (Symbolbild).

Eine nur bedingt hilfreiche Produkt-Rezension bei Amazon sorgt gleichermaßen für Belustigung und Unverständnis auf dem sozialen Netzwerk Jodel.

München - Wer ein Produkt auf der Online-Plattform von Amazon kaufen will, hat die Möglichkeit, sich in den Kundenrezensionen vor dem Kauf stärker über dieses zu informieren. Anderen Kunden haben hier die Möglichkeit, in meist recht kurz gehaltenen Kommentaren von ihren Erfahrungen mit dem entsprechenden Produkt zu berichten, sowie Vor- und Nachteile aufzulisten, die ihnen beim Gebrauch aufgefallen sind.

Hilfreich mit Blick auf bevorstehende Kaufentscheidungen sind dabei auch die Bewertungen, welche die Kunden in Form von Sternen abgegeben können. Zwischen einem und fünf Sternen können dabei je nach Zufriedenheit vergeben werden. Diese Bewertungen sind jedoch nur dann hilfreich, wenn sie richtig ausgefüllt werden und die Bewertung der Kunden sich tatsächlich auf das Produkt bezieht.

Amazon-Rezension sorgt für Kopfschütteln - „Postbote sehr unfreundlich“

Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigte jüngst auch ein Post auf der Social-Media-Plattform Jodel, der für Belustigung und Sprachlosigkeit gleichermaßen sorgte. Ein Jodel-Nutzer aus München hatte eine Amazon-Rezension aus dem Jahr 2020 geteilt, die von einem Nutzer namens Jon abgegeben wurde. Der Kunde wollte dabei offenbar von seinen Erfahrungen mit einer Computer-Maus berichten, mit der er zufrieden war.

Trotz Zufriedenheit gab der Nutzer nur einen von fünf möglichen Sternen ab und betitelte seinen Beitrag mit dem Titel „Keine Empfehlung“. Die Begründung für die Bewertung sorgt dabei für Aufsehen. „Die Maus funktioniert sehr gut, allerdings war der Postbote sehr unfreundlich“, begründet der Nutzer seine miese Bewertung. Da unfreundliche Postboten nicht in der Kontrolle der Hersteller - soweit nicht Amazon selbst den Artikel produziert - liegen und die Umstände nichts über das Produkt an sich aussagen, sorgt der Kommentar auf der sozialen Plattform für Kopfschütteln.

+ Einen von fünf möglichen Sternen vergibt dieser Amazon-Kunde für seine Bestellung. Die Begründung sorgt für Kopfschütteln. © Screenshot/Jodel

Jodel-Nutzer reagieren sprachlos - „Manchen Menschen sollten kein Internetz nutzen dürfen“

„Manche Menschen sollten kein Internet nutzen dürfen“, schlägt ein weiterer Jodel-Nutzer in einem Kommentar vor. Mit „das ist Deutschland“, kommentiert ein anderer User den Vorfall. Doch offenbar gab es auch Amazon-Kunden, die mit dem Kommentar etwas anfangen konnten. Gleich drei Nutzer hatten den Kommentar in dem Online-Shop mit dem Tag „hilfreich“ markiert - zum weiteren Unverständnis der Jodel-Nutzer. „Wer findet sowas hilfreich?“, wundert sich ein Kommentierender, während ein weiter spekuliert, die Kunden würden sich über die Warnung vor dem unfreundlichen Postboten freuen. (fd)