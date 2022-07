Amazon-Kunde erhält offenes Paket – und bedankt sich bei DHL-Boten

Es klingt bizarr: Da wird ein unverschlossenes Paket abgeliefert – und der Kunde bedankt sich öffentlich beim Boten der DHL. Und zwar gänzlich ohne Ironie.

Hannover – Sie liefern nahezu jederzeit an jeden Ort alles, was sich der Kunde von heute auf seiner virtuellen Tour durch die Onlineshops bestellt: die Boten der DHL zählen mutmaßlich schon lange nicht mehr, wie viele Pakete sie Tag für Tag durch die Nation kutschieren. Da ist ein dankendes Wort angebracht, vor allem, wenn sich der Zusteller schon nahezu als Treuhänder verdingt.

DHL stellt offenes Paket zu: Kunde bedankt sich via Twitter bei Boten

Gerade Amazon als einer der größten Onlinehändler der Welt versendet täglich unzählige Produkte mit der DHL. Verpackt werden die Gegenstände typischerweise in Umschläge aus Karton, die mit einem Klebestreifen verschlossen werden, der sich an der Innenseite der Lasche finden lässt. Doch, wie ein Post auf Twitter nun zeigt, muss sich Amazon wohl künftig auf das sonnenreiche Wetter gefasst machen. Denn während Frankreich bereits Telefonkästen lüftet, wirkt sich die Hitze auch auf die Verpackungen des Internetriesen aus.

„Ein bisschen (sommer)ausfallsicherer“, so müssen die Versandtaschen wohl werden, damit es künftig nicht noch mehr Kunden so ergeht wie dem Twitter-User. Denn dessen Paket kam offen an – die Hitze hatte den Klebestreifen versagen lassen. Dass hierbei gut und gerne die eigentliche Bestellung hätte verschwinden können, ist dem Mann bewusst, weshalb er sich öffentlich bei dem DHL-Boten bedankt, der seine Lieferung treuhändergleich bis in die Abholstation verbracht hat. Wir finden: Eine nette Geste für eine nette Geste. (askl)