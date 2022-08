„So stelle ich mir die Hölle vor“: Amazon-Kunde alles andere als entzückt über Zustellung

Teilen

Mit dem Sendungsverlauf können Kunden ihre Pakete genaustens verfolgen. Was dabei alles schieflaufen kann, zeigte jetzt ein Kunde auf Twitter.

München - Wirre Zustellbenachrichtigungen von Paket-Boten kennen viele. Auf Zustellbenachrichtigungen finden sich oft kryptische Nachrichten, die den Kunden erklären, wo ein Paket sei. Kryptisch las sich auch ein Sendungsverlauf eines Kunden von Hermes und DPD. Dieser bestellte etwas im Ausland, das zunächst mit DPD verschickt wurde, um in Deutschland mit Hermes geliefert zu werden. Dabei klappte so ziemlich gar nichts, wie der Kunde auf Twitter teilte.

Amazon-Paket mit Hermes und DPD versendet - chaotische Zustellung

Eine Bestellung aus den USA wurde für den Empfänger zur reinsten Tortur. Denn wie zahlreiche Screenshots seiner Sendung belegen, war die Zustellung alles andere als einfach. Beim Wechsel von DPD zu Hermes scheinen einige Fehler passiert zu sein. Auf Twitter teilte der Kunde mit, dass er BluRays in den USA bestellt habe. Diese seien dann „mit DPD verschickt und in Deutschland an Hermes übergeben. So ungefähr stelle ich mir die Hölle vor“.

Amazon-Paket: Sendungsverfolgung von DPD und Hermes funktionieren nicht

Drei unterschiedliche Liefertermine machten die Zustellung kompliziert. Amazon kündigte an, dass die Lieferung am Freitag zugestellt wird. Der Kunde konnte sein Paket weder bei DPD tracken, noch bei Hermes. „Auf Hermes wird die Sendungsnummer als ‚nicht valide‘ eingestuft“, schrieb der Kunde. Damit fehlte jeglicher Durchblick. Auf einer anderen Seite konnte der Kunde sein Paket verfolgen, mit 26 Einträgen, wie er auf Twitter berichtete.

Laut Sendungsverfolgung kam das Paket am Montag an. Doch der Kunde dementiert das. Er sei laut eigenen Angaben am Montag den ganzen Tag zu Hause gewesen, um das Paket zu empfangen. Das Paket kam nicht an. Schließlich fand der Kunde sein Paket am Mittwoch in seinem Briefkasten vor. Auf Anfrage von tz.de teilte der Kunde einen weiteren Screenshot mit. Auf diesem ist zu sehen, dass das Paket ganze dreimal „zur Lieferung an einen anderen Transportdienst übertragen“ wurde. Der Kunde hatte Glück, denn sein Paket trotz der chaotischen Sendungsverfolgung ankam. Wenn das Paket mal verschwinden sollte, haben Kunden dennoch Handlungsmöglichkeiten. (vk)