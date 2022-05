Amazon-Paket „an der Rezeption abgegeben“ - Kundin sucht verzweifelt nach Lieferung

Von: Raffaela Maas

Teilen

Ein Amazon-Bote lieferte ein Paket an einen ungewöhnlichen Ort - Die unglückliche Kundin teilte den Vorfall auf Twitter.

München - Eine langersehnte Online-Bestellung bringt häufig gespanntes Warten mit sich. Ist der Empfänger oder die Empfängerin zum Zeitpunkt der Lieferung nicht zu Hause, um das Paket zu übernehmen, geben meist Lieferscheine oder eine Benachrichtigung in der App des Paketzustellers oder per E-Mail Auskunft darüber, wo die Lieferung nun zu finden ist. Doch bei einer Amazon-Kundin sorgte der Hinweis per E-Mail für Verwirrung.

Amazon-Kundin sucht verzweifelt nach Paket: „DORT hätte ich nie geguckt“

Die Kundin teilte den Vorfall auf Twitter mit ihrer Followerschaft. Wie es scheint, erhielt sie eine Benachrichtigung, dass ihr Paket an der Rezeption abgegeben worden sei. Doch so eine Rezeption gebe es gar nicht, teilte sie mit, „Ich suche wie verrückt, kein Nachbar hat es“, schrieb sie in ihrem Post. Als sie schließlich bei der Paketnachverfolgung nachsah, las sie folgendes: „Empfänger oder Ablageort: Blaue Tonne“

„Immerhin ein guter Diebstahlschutz, denn DORT hätte ich nie geguckt“, gab sie zu. Offenbar bemerkte sie gerade rechtzeitig, wo sich ihr Paket befand, da die Tonne, die der Paketbote als Ablageort auswählte, laut eigenen Angaben am Folgetag abgeholt werden sollte. Ähnlich ging es zuletzt einem Hermes-Kunden, dessen Paket ebenfalls in der Mülltonne landete.

Paket landet in der Papiertonne - Eine Twitter-Userin gibt guten Tipp

Die anderen Twitter-User konnten den Ärger der Kundin sehr gut nachvollziehen. „Big uff“, kommentierte ein User. Eine andere Userin riet der Beitragerstellerin daraufhin, den Fall bei Amazon zu melden: „Auf jeden Fall bei Amazon beschweren. Mir haben sie damals einen Gutschein als Entschädigung gegeben“. Amazon selbst reagierte bislang noch nicht auf den Beitrag der Kundin. Doch das Paket scheint immerhin unbeschadet bei der Empfängerin angekommen zu sein.

Weniger Glück hatte zuletzt eine DHL-Kundin, deren Pakete sie in einem extrem schlechten Zustand erreichten. Sie beschwerte sich schließlich auf Facebook - doch mit der Antwort des Services gab sie sich nicht zufrieden. (rrm)