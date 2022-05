Amazon-Lieferschein gibt Kunden Rätsel auf: „Paket in einem anderen Paket versteckt?“

Von: Raffaela Maas

Wo soll das Paket versteckt sein? Wie heißt der Nachbar, an den das Paket abgegeben wurde? - Ein Lieferschein von Amazon sorgte bei einem Kunden für große Verwirrung.

München - Es ist nicht da erste Mal, dass ein Abholschein von DHL, DPD und Co. bei den Kunden für Verwirrung sorgt. Ein Lieferzettel von Hermes sorgte zuletzt bei einem Empfänger für Verwunderung, wobei die Benachrichtigung in dem Fall eher für einen Schmunzler statt für Verärgerung sorgte. Nun teilte auch ein Amazon-Kunde sein Erlebnis mit einer Paketlieferung, die Fragen aufwarf.

Amazon-Kunde teilt irritierenden Lieferschein auf Twitter

Laut Lieferschein soll das Paket an einem sicheren Ort versteckt worden sein, doch die Angabe „1 Paket“ sorgt für Verwirrung. Auch den Namen des Nachbars, an den das Paket übergeben worden sei, ist nicht zu entziffern. Auf Twitter teilte der Amazon-Kunde einen Schnappschuss des Lieferscheins. „Habe ich das richtig verstanden? Euer Zusteller hat mein Paket in einem anderen Paket (sicherer Ort) versteckt und dann einem Nachbarn übergeben, dessen Namen der Zusteller vermutlich selbst nicht entziffern könnte?“, schrieb er.

Antwort von Amazon lässt nicht lange auf sich warten

Die Beschwerde erreichte in kürzester Zeit den Account vom Amazon Kundenservice auf Twitter. Prompt antwortete das Unternehmen dem unzufriedenen Kunden: „Oje, das ist wirklich schwer zu entziffern. Es tut uns leid, dass du dein Paket noch nicht erhalten hast“. Die zuständige Mitarbeiterin riet dem Kunden, in seinem Kundenkonto nach den Tracking-Daten zu sehen, um mehr Information zu dem Zustand der Zustellung herauszufinden. Doch es stellte sich heraus, dass das Paket schon längst bei dem Kunden angekommen war. „Das Paket habe ich im Hausflur gefunden - 6 Tage vor der Zustellbenachrichtigung“, antwortete er. Auch Amazon fand: immerhin erreichte ihn das Paket trotz Abholschein-Verwirrung.

Der Lieferzettel eines DHL-Boten sorgte dagegen für Lacher. Seine kreative Skizze erfreute viele Facebook-Nutzer. (rrm)