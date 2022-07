„Amazon hat sich selbst übertroffen“ – Kundin muss auf Paketsuche gehen

Amazon wählte als Ablageort einen Kinderwagen aus. © Screenshot Twitter

Amazon-Zusteller werden immer kreativer. Eine Empfängerin fand ihr Paket in einem Kinderwagen, der auf der anderen Straßenseite abgestellt war.

München – Eine Liste mit den ungewöhnlichsten Lieferorten von Amazon wäre vermutlich sehr lang. Zusteller des Online-Giganten kommen nämlich des Öfteren auf die eine oder andere kreative Idee, Pakete abzulegen. Diesmal fand eine Frau ihre Bestellung auf der anderen Straßenseite – in einem Kinderwagen. Der Zusteller wollte es dem Paket wohl besonders bequem machen. Die Frau postete ein Bild auf Twitter.

Amazon-Paket in Kinderwagen abgelegt – Paket liegt sicher und bequem

Im Kinderwagen sah die Amazon-Kundin die große Überraschung. Sie fotografierte das Gefährt und teilte das Bild auf Twitter. Dazu schrieb sie: „Amazon hat sich mal wieder selbst übertroffen. Mein Paket war heute beim Nachbarn auf der anderen Straßenseite im Kinderwagen.“

Amazon antwortete der Frau auf Twitter schnell: „Es tut uns sehr leid, so sollte eine Lieferung natürlich nicht aussehen. Hast du dich deswegen schon direkt per Chat oder Telefon bei uns gemeldet, damit wir das an die Kollegen weiterleiten können?“ Die Kundin informierte Amazon, dass diese den Kundenservice bereits angerufen hätte. „Die waren sehr nett und haben sich entschuldigt. Können ja auch nix dafür, der Fahrer war bei anderen Kunden auch so kreativ.“

Amazon liefert Pakete an kuriose Orte

Die Frau scheint mit ihrem kuriosen Ablageort nicht allein zu sein. „Gestern konnte ein Fahrer unser Haus nicht finden und heute wurde es, ohne zu klingeln, einfach auf der Terrasse einer Mehrfamilienhausanlage abgelegt, obwohl ein anderer Ablageort angegeben wurde“, antwortete ein Twitter-Nutzer auf den Post der Frau. „Das nervt so sehr. Wir sind echt nicht verwöhnt, was Paketzusteller angeht, aber die Typen sind echt besonders schlimm“, antwortete die Nutzerin.

Ein anderes Mal fand sich ein Zusteller wohl besonders einfallsreich und verstecke das Paket in der Papiertonne. Die Empfängerin hatte Glück, denn am nächsten Tag hätte die Müllabfuhr das Paket mitgenommen. Immerhin landete es nicht auf der Fensterbank, wie eine andere Empfängerin erleben musste. (vk)