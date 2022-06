Gruselig: Amazon Alexa imitiert Stimme von toter Oma - Forscher besorgt über Missbrauchspotenzial

Von: Stella Henrich

Eine Amazon-Software imitiert in Windeseile Stimmen. Auch die von Verstorbenen oder Leuten, die man gerne hat. Und zerlegt dazu das Stimmmaterial in zwei Teile.

München ‒ Möglich wird die technische Finesse dank einer neuen Software. Innerhalb von nicht einmal 60 Sekunden soll damit die Stimme von Menschen nachgeahmt werden können. Das US-Online-Unternehmen Amazon demonstrierte jetzt eindrücklich in einer Art Reise zum re:Mars, wie ein vernetzter Lautsprecher mit der Sprachassistentin Alexa das Buch „Der Zauberer von OZ“ einem kleinen Buben mit der Stimme seiner Großmutter vorliest.

So weit, so gut. Das mag dem Buben gefallen. Die Oma ist weit weg. Und die Vorstellung, sie säße abends neben dem Bettchen und läse ihm die schöne Geschichte des Zauberers mit ihrer unverwechselbaren Stimme vor, ist schon irgendwie wundervoll. Was aber, wenn die Oma schon lange verstorben ist? Kein Problem für die Technik. „Künstliche Intelligenz kann diesen Schmerz nicht verschwinden lassen“, aber sie könne helfen, die Erinnerung an den Menschen am Leben zu erhalten, sagte Rohit Prasad, Alexa-Forschungschef und führte den technischen Trick auf einer Konferenz in Las Vegas vor.

Amazon-Technik: Stimmmaterial wird in Inhalt und Identität zerlegt

Eine Minute Stimmmaterial reichte schon, um die Stimme der Oma zu synthetisieren und authentisch klingen zu lassen. Man höre und staune - 60 Sekunden reichten für dieses Experiment aus. Die Erklärung liefert Amazon gleich mit: „Wir haben die Stimmengenerierung in zwei Aufgaben geteilt: in Sprechinhalt und Sprecheridentität“. Andere vergleichbare Anbieter würden 30 Mal mehr Trainingsmaterial dafür benötigen.

Doch bei aller Begeisterung für Technik mit künstlicher Intelligenz, es gibt auch Kritiker wie Siwei Lyu, Professor für Computerwissenschaften der University of Buffalo. Der Forscher zeigt sich besorgt über das Missbrauchspotenzial der Software, berichtet der Finanzdienst Bloomberg. Er denke dabei daran, wenn sich Übeltäter als Familienmitglieder ausgeben oder jemand mit fingierten Äußerungen von Top-Managern Aktienmärkte durcheinanderbringe. Man mag es sich tatsächlich nicht vorstellen.

Amazon-Konferenz in Las Vegas: Werkzeug zur Simulierung von Stimmen

Offenbar hat die Präsentation den Eindruck erweckt, „dass Amazon den Dienst als Werkzeug zur digitalen Totenerweckung anpreist“, so Bloomberg. Alexa-Chef Prasad ruderte daraufhin in einem Interview am Rande der re:MARS-Technologiekonferenz von Amazon in Las Vegas etwas zurück und sagte, der Dienst sei nicht in erster Linie darauf ausgelegt, die Stimme von Toten zu simulieren.

Laut Amazon befindet sich die Technik noch in der Entwicklungsphase. Damit steht auch noch nicht fest, wann alle Alexa-Geräte aus dem Hause Amazon diese Option integriert haben werden. Dabei kann Technik wie die Sprachassistenz Alexa - richtig eingesetzt - schon heute eine große Hilfe sein - auch und vor allem auch für Omas und Opas.

