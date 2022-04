Amazons kostenloser Streaming-Dienst „Freeve“ – Konkurrenten Netflix und Disney unter Druck

Von: Magdalena von Zumbusch

Amazon plant einen neuen Streaming-Dienst: Netflix könnte durch den Dienst unter Druck geraten. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Dass der kostenlose Streaming-Dienst Amazons auch nach Deutschland kommen soll, steht schon länger im Raum: Dass ein riesiges Angebot an Eigenproduktionen geplant ist, ist neu.

München – Amazon plant einen neuen Streaming-Dienst: „Freeve“ soll kostenlos sein, allerdings mit Werbespots arbeiten. Jüngst ist bekannt geworden, dass eine große Auswahl an Eigenproduktionen geplant ist – der neue Dienst könnte die Konkurrenz unter Druck setzen.

Amazons Streaming-Angebot „Freeve“: In den USA und Großbritannien gibt es den Dienst bereits

Amazons Streaming-Dienst Freevee (früher: IMDb TV) kommt nun auch nach Deutschland. In den USA und Großbritannien gibt es den Dienst schon seit einigen Jahren. Auch die räumliche Erweiterung des Angebots nach Deutschland ist schon seit geraumer Zeit angekündigt. Im Gegensatz zu dem bisher in Deutschland verfügbaren Angebot Amazon Prime, bei dem neben anderen Vorteilen auch ein Video-Streaming-Dienst angeboten wird, soll „Freeve“ völlig kostenlos sein.

Neu ist jedoch die Information, dass der Dienst sein Angebot an Eigenproduktionen stark ausbauen wolle, so berichtet chip.de. Um 70 Prozent soll das Angebot an Eigenproduktionen erweitert werden – das gehe aus einem Bericht des amerikanischen Medienportals The Verge hervor.

Auswirkungen für Netflix? Durch Eigenproduktionen wird Amazon gefährlicher Konkurrent

Der Medienwissenschaftler Marcus Kleiner von der SRH Berlin University of Applied Sciences glaubt, dass Amazon seine Konkurrenten im Bereich Streaming – insbesondere Netflix, Disney und Sky – mit dem geplanten Dienst vor neue Herausforderungen stelle. Vor allem die neu bekanntgewordenen Pläne des Dienstes, überwiegend Eigenproduktionen anzubieten, seien für die Konkurrenz gefährlich: „Eigenproduktionen geben den Plattformen ihre Farbe. Sie sind oft der Grund, ein Abo abzuschließen“, so der Medien-Experte im Gespräch mit chip.de.

Selbst produzierte Inhalte seien natürlich teuer: Amazon kann sich die Produktion von exklusiven Inhalten aber wohl dauerhaft leisten: „Amazon verfügt durch seine Cloud-Universum-Struktur über zahlreiche Standbeine: Versandhandel, Musik-Streaming und Amazon Prime Video sind nur einige Beispiele“, so Kleiner gegenüber chip.de. Amazon habe also „massivste Wettbewerbsvorteile“ gegenüber Netflix und anderen Streaming-Diensten.

Amazon „Freevee“: Nutzer in den USA verdreifacht

Das Modell bringt bei Amazon bereits Erfolge ein: „Kunden wechseln zunehmend zum Streaming werbefinanzierter Premium-Inhalte“, habe „Freevee“-Chef Ashraf Alkarmi laut chip.de zuletzt berichtet. Amazon erklärte in einer Pressemitteilung, IMDb TV sei in Großbritannien und den USA erfolgreich angelaufen: Allein in den Vereinigten Staaten hätten sich die monatlich aktiven Nutzer innerhalb von zwei Jahren verdreifacht.

Dem Streaming-Vorreiter Netflix, so beurteilt der Medienwissenschaftler Kleiner den Nachteil des reinen Streaming-Dienstes, fehlen zusätzliche finanzielle Standbeine. Das könnte zum Problem werden in Zeiten, in denen corona-bedingt – und in Europa nun auch durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges bedingt – negative Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft bereits zu spüren sind. Viele Menschen stehen finanziell schlechter da und müssen ihre Lebensführung an angespanntere Verhältnisse anpassen.

Auch Netflix und Disney planen Werbemodell: Inhalte hier nicht kostenlos, aber günstiger

Diese Entwicklung spiegele sich in den neuen Quartalszahlen von Netflix. War Netflix eigentlich von 2,5 Millionen Neukunden ausgegangen, schrumpfte der Kundenstamm im ersten Quartal 2022 um rund 200.000 Abonnenten, berichtet chip.de.

Netflix würde angesichts der Vorgänge seinerseits über ein Werbemodell nachdenken: Vorstandschef Reed Hastings habe laut chip.de erklärt, ein solches Angebot könne „viel Sinn machen“. Filme, Serien und Shows würden bei einem Werbe-Abo von Netflix zwar nicht komplett kostenlos zur Verfügung gestellt, aber – ähnlich wie bei dem von Disney geplanten Werbemodell Disney Plus – günstiger angeboten.

