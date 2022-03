„Wenn dich Amazon Lügen straft...“ – Netzfund sorgt für Lacher

Von: Kai Hartwig

Teilen

Auf Amazon wird ein Kleidungsstück angeboten, dass sich für Gendern einsetzt. Doch es gibt bei dem Produkt ein entscheidendes Problem. Und das amüsiert das Netz.

München – Das Thema Gendern ist in den vergangenen Jahren immer bedeutender geworden. Ob man auch hierzulande die geschlechtergerechte Sprache gänzlich einführen soll, wird längst diskutiert. Mitunter entstehen auch humorvolle Diskussionen, wie bei einer Hornbach-Werbung.

Auch in der geschriebenen Sprache ist das Gendern bereits auf dem Vormarsch. Ob Genderstern, wortinterne Großschreibung (z.B. SchülerInnen), Gender-Gap (Unterstrich oder Doppelpunkt) oder Schrägstrich – die Varianten sind vielfältig. Der Duden wirft in diesem Zusammenhang eine Frage auf: Haben die genannten Doppelnennungen nicht auch den Nachteil, „dass sie keine ‚dritte Option‘ enthalten, wie sie 2018 für das Geburtenregister in der Bundesrepublik Deutschland für zulässig erklärt wurde“?

Amazon verkauft Gender-Shirt – und vergisst ein entscheidendes Detail

Das dritte Geschlecht, auch als divers bezeichnet, ist eben nicht vollintegrierter Teil dieser Gender-Sprache. Zugegebenermaßen wäre es rein sprachlich auch anspruchsvoll, dies zu ändern. Schließlich kennt die Deutsche Sprache eigentlich nur männlich oder weiblich. Dabei gibt es auch Menschen, deren Geschlechtsidentität sich nicht klar der einen oder anderen Gruppe zuordnen lässt.

Auch der Versand-Riese Amazon lernte nun die Tücken der Gender-Sprache kennen. Und wurde deshalb zum Gespött auf Twitter. Dort postete eine Userin ein Bild einer Artikelseite von Amazon. Hier wurde ein schwarzes T-Shirt mit buntem Brustaufdruck angeboten.

In englischer Sprache stand auf dem Kleidungsstück „There are more than two Genders“ (dt.: Es gibt mehr als zwei Geschlechter). Doch während der angebotene Artikel Geschlechtergerechtigkeit vorlebte, hatte der Kaufvorgang diesbezüglich offenbar noch Nachholbedarf.

„Wenn dich Amazon Lügen straft...“ – Netzfund sorgt für Lacher

„Wenn Amazon Dich Lügen straft“, schrieb die Twitter-Nutzerin zu ihrem Post und kreiste auf dem Bild einen entscheidenden Punkt ein. Es gab das T-Shirt nämlich nur in zwei Geschlechtervarianten zu kaufen: Männlich und Weiblich.

„Treffer, versenkt“ kommentierte ein weiterer User. „Besser: Sie strafen sich selbst Lügen“, philosophierte ein anderer. „Es gibt zweifellos mehr als zwei Wege zum Wahnsinn“, hieß es zudem in einem Kommentar. Korrektes Gendern ist eben gar nicht so einfach, auch für einen Weltkonzern. Unterdessen sorgte die Amazon-Entdeckung eines Münchners kürzlich für Kopfschütteln. (kh)