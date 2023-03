Wurzeln liegen wohl in Bayern: Was bislang über den mutmaßlichen Täter von Hamburg bekannt ist

Von: Lia Stoike

Am Donnerstagabend fielen in einem Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas in Hamburg Schüsse. Über den Täter wird spekuliert. Was bereits bekannt ist.

Hamburg – Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel ist es am Donnerstagabend zu einem Amoklauf gekommen. Der Täter verschaffte sich während einer Veranstaltung der Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen offenbar durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude und schoss auf die Menschen. Ein Augenzeuge filmte alles und äußert sich im Interview mit 24hamburg.de zu der Tat. Dabei wurden mindestens acht Menschen getötet, weitere schwer verletzt. Die Identität des Täters ist bisher nicht abschließend geklärt. Ein Überblick über die bislang bekannten Informationen zum Täter.

Stadtteil: Groß Borstel Fläche: 4,5 km² Bezirk: Hamburg-Nord Einwohner: 10.224 (31. Dez. 2021)

Schüsse in Hamburg: Mehrere Tote bei Zeugen Jehovas – Täter wohl zwischen 30 und 40 Jahren

Der Spiegel teilte am Vormittag mit, dass es sich bei dem Täter vermutlich um ein Mitglied der Gemeinde der Zeugen Jehovas handelt. Er soll zwischen 30 und 40 Jahren sein. Die Glaubensgemeinschaft selbst konnte hierzu keine Angaben machen. Auch die Polizei konnte das Alter noch nicht bestätigen, wie die dpa berichtet. Laut Angaben der Hamburger Polizei befindet sich unter den Toten auch der mutmaßliche Täter.

Bild.de hat hierzu weitere Informationen recherchiert, zu denen sich die Polizei Hamburg bislang nicht geäußert hat. Es soll sich um einen 35-Jährigen handeln, der streng gläubig in Bayern aufwuchs. Hier machte er nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer deutschen Privatbank. Anschließend studierte er Betriebswirtschaftslehre und ließ sich nach verschiedenen Auslandsaufenthalten in Hamburg nieder. Zuletzt arbeitete er in einem Businesscenter. Alle Informationen sind bislang nicht bestätigt.

Was bislang über den Täter in Hamburg bekannt ist:

Die Identität des Täters ist noch nicht bestätigt.

Nach unbestätigten Informationen von Bild.de soll es sich bei dem Täter um einen 35-Jährigen handeln.

Laut Bild.de wuchs der vermeintliche Täter streng gläubig im südlichen Bayern auf und machte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer deutschen Privatbank, dies ist ebenfalls nicht bestätigt.

Anschließend soll der vermeintliche Täter Betriebswirtschaftslehre studiert haben und sich nach verschiedenen Auslandsaufenthalten in Hamburg niedergelassen haben, zuletzt arbeitete er in einem Businesscenter, so Bild.de.

Auf seiner Unternehmens-Website beschreibt er sich selbst als „multikulturell“ und „bekennenden Europäer“.

Der Täter verschaffte sich ersten Erkenntnissen zufolge durch ein Fenster während einer Veranstaltung Zutritt in das Gemeindezentrum, das von den Zeugen Jehovas als Kirche genutzt wurde. Das äußerte ein Augenzeuge gegenüber 24hamburg.de.

Er ist laut Spiegel vermutlich ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen gewesen.

Laut Hamburger Abendblatt war er vor etwa eineinhalb Jahren aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden.

Bei der Tat nutzte er laut Hamburger Abendblatt eine Pistole mit mehreren Magazinen.

Den Behörden war der Täter laut dem Bericht vorher nicht als Extremist bekannt.

Nach Aussage der Polizei befindet sich auch der Täter unter den acht Toten des Amoklaufs.

Schießerei in Hamburg: Täter nutzte wohl Pistole mit mehreren Magazinen

Das Hamburger Abendblatt berichtete, dass der Täter vor etwa eineinhalb Jahren aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen worden war. Bei der Tat nutzte er eine Pistole mit mehreren Magazinen, so das Abendblatt. Die Spurensicherung am Tatort ging am Freitagmorgen weiter. „Im Moment laufen hier die Übergaben. Das ist alles im Fluss“, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 21 Uhr begann am Donnerstagabend der Täter das Feuer in einem Gemeindezentrum. Er erschoss sieben Menschen und sich selbst. © Elias Bartl

Die Hamburger Innenbehörde, die Staatsanwaltschaft und die Polizei wollen am Freitagmittag mehr Details bekannt geben, so die dpa. Eine Pressekonferenz ist für 12 Uhr im Polizeipräsidium am Bruno-Georges-Platz geplant. Darin werden voraussichtlich der Innensenator Andy Grote, ein Vertreter der Hamburger Staatsanwaltschaft, der Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sowie der Leiter der Schutzpolizei, Matthias Tresp, sprechen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.