Schüsse an Universität in Prag: Beklemmendes Video zeigt, wie Studenten auf das Dach flüchten

Von: Christoph Gschoßmann

Mindestens 13 Menschen sind tot, nachdem ein Student in der Prager Uni die Waffe auf andere richtet. Zur Bluttat gibt es schreckliche neue Details.

Prag – Zum Amoklauf in Prag kommen immer neue Details ans Licht. Videos und Augenzeugenberichte von Studenten und Dozenten zeigen, wie und wo der Täter zuschlug. Am Donnerstag, den 21. Dezember 2023, hatte mutmaßlich ein 24 Jahre alter Student am Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag zahlreiche Menschen erschossen. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar, doch mindestens sind es nach aktuellen Angaben wohl 13 sowie der mutmaßliche Täter. 25 weitere wurden verletzt.

Ein Video bei X, ehemals Twitter, zeigt offenbar den Todesschützen selbst. Darin ist zu sehen, wie ein junger Mann von einem Dach an der Uni mehrfach mit einem Gewehr mit Zielfernrohr nach unten schießt. Der Filmende gerät daraufhin in Panik. Auch im weiteren Verlauf des Videos sind Schüsse zu hören, während im Hintergrund Polizeisirenen laufen. Weitere Videos zeigen, wie Menschen auf einem Platz verzweifelt flüchten. Auch eine Waffe ist auf einem Foto zu sehen. Die Echtheit der Aufnahmen wurde bislang nicht bestätigt.

Amoklauf in Prag: Student postet während der Tat - „Ich stecke im Klassenzimmer fest“

Ein Student postete während der Tat ebenfalls auf X. Er schrieb: „Ich stecke derzeit in meinem Klassenzimmer in Prag fest. Der Schütze ist tot, aber wir warten auf unsere Evakuierung. Ich bete, dass ich lebend herauskomme.“ Auf dem Foto ist eine mit Möbeln verbarrikadierte Tür zu erkennen. Auf der anderen Seite der Tür habe sich der Amokläufer befunden. „Habe die Tür verschlossen, bevor der Schütze versuchte, sie zu öffnen“, erklärt er.

In einem weiteren Beitrag auf X sieht man, wie Studenten in dem Unigebäude auf einen Dachvorsprung flüchten, um den tödlichen Schüssen des Schützen zu entgehen. Im Beitrag heißt es, der Schütze habe Selbstmord begangen. Dies wurde jedoch noch nicht von der Polizei bestätigt.

Prag: Dozent schreibt über Amoklauf an Universität: „Auf der Treppe war viel Blut“

Auch ein Dozent schildert, was sich während der Tat im Gebäude abgespielt hat. „Ich hielt eine Vorlesung an der Universität, als im Gebäude Schüsse abgefeuert wurden, das Glas zitterte. Dann wurde viel geschrien, Spezialeinheiten brachen in die Aula ein und überprüften den Raum“, schrieb er bei Facebook. Während der gesamte Yan-Palakh-Platz und das Joseph-Quartier von der Polizei abgeriegelt worden seien, hätten er und die Studenten sich „in der Aula verbarrikadiert.“

Später berichtet er, sie seien „ins Konzerthaus Rufolfinum evakuiert“ worden und würden nun befragt. Auf dem Weg dahin sah er verstörende Bilder: „Auf der Treppe an der Uni war viel Blut, es gab Tragen mit Leichen.“

Motiv für Amoklauf von Prag noch unklar – Doppelmord vor der Tat?

Das Motiv ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, es werde laut Staatsanwältin Lenka Bradacova ermittelt. Hinweise auf eine Verstrickung des Schützen in Terrornetzwerke gebe es aber bisher nicht, wie Regierungschef Petr Fiala klarstellte. Auch eine andere Gewalttat steht möglicherweise jedoch im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Schützen. So gebe es die Theorie, dass er auch für einen Doppelmord vor einer Woche verantwortlich sein könnte.

25 Menschen wurden durch die Schüsse an der Karls-Universität verletzt, teils schwer. Ihr Zustand soll stabil sein. © Petr David Josek/dpa

Scheinbar grundlos waren in einem Waldstück am Prager Stadtrand ein Vater und dessen Tochter im frühen Säuglingsalter erschossen aufgefunden worden. Über den möglichen Zusammenhang berichtete Polizeipräsident Martin Vondrasek.

Staatstrauer in Tschechien nach Amoklauf in Prag – drei Ausländer tot

Für den 23. Dezember rief die Regierung einen Tag Staatstrauer aus, in Prag kam das Kabinett zu einer Krisensitzung zusammen. Nach den jüngsten Angaben wurden 25 Menschen im Kugelhagel verletzt, davon zehn schwer bis lebensgefährlich. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Auch drei Ausländer sind unter den Toten, wie Innenminister Vit Rakusan am Freitag im öffentlich-rechtlichen tschechischen Rundfunk bestätigte. Einer von ihnen stammt aus den Niederlanden, zwei weitere aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. (cgsc mit dpa)