Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes: Auch beliebtes Urlaubsland betroffen

Von: Marcus Giebel

Für mehr als drei Dutzend Länder gibt das Auswärtige Amt aktuell Reisewarnungen heraus. Darunter sind auch einige beliebte Urlaubsziele.

Berlin – Deutschland bibbert bei Eiseskälte der Weihnachtszeit entgegen. Nicht wenige Bürger dürfte es angesichts des verfrühten Wintereinbruchs in die wärmere Ferne ziehen. Weiter südlich locken auch jetzt noch Sonne, Sand und Meer bei angenehmen Temperaturen.

Urlaub im November oder Dezember: Reisewarnungen für 38 Länder gelten

Wer der Kälte entfliehen will, sollte sich aber genau überlegen, wohin die Reise geht. Schließlich befindet sich die Welt wegen diverser Kriege und Konflikte in Aufruhr. Die Folge: So manches Sehnsuchtsziel kommt aktuell nicht infrage. 38 Länder listet das Auswärtige Amt auf, für das Reise- oder Teilreisewarnungen gelten (Stand: 25. November).

Dazu zählen auch beliebte Urlaubsländer. Israel etwa, wo nach dem Massaker der Kämpfer der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas am 7. Oktober der Nahost-Konflikt wieder aufgeflammt ist. In Japan wird zumindest davor gewarnt, die evakuierten Gebiete rund um das Kernkraftwerk in Fukushima zu besuchen.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen auf Philippinen: „Erhöhte Gefahr von Entführungen“

Haiti erlebt Unruhen, so dass laut der Warnung Ausländer zum Ziel von Entführungen werden könnten. Außerdem bestehe in dem karibischen Inselstaat die Gefahr, bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen der Banden, bei Protestaktionen oder bei Plünderungen zu Schaden zu kommen, heißt es weiter.

Auf den Philippinen sollten zumindest einige Regionen und Gebiete nicht bereist werden. Es bestehe „eine erhöhte Gefahr terroristischer Anschläge und von Entführungen, sowohl zu Land als auch zur See“.

Viele Warnungen gelten aber auch für afrikanische Staaten. Etwa für Äthiopien, wo die Regierung im August einen sechsmonatigen Ausnahmezustand für die Region Amhara ausrief. Paramilitärische Einheiten liefern sich bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Armee.

Reisewarnungen für Algerien und Ägypten: Bestimmte Landesteile sollten tabu sein

Für Algerien wird vor „Reisen in die Grenzgebiete zu Tunesien, Libyen, Niger, Mali, Mauretanien und zur Westsahara“ gewarnt. Sogar dringend abgeraten wird von „touristischen Reisen in die sonstigen algerischen Saharagebiete, in die unmittelbare Grenzregion mit Marokko, und außerhalb der Bezirke der größeren Städte im nördlichen Landesteil, in ländliche Gebiete und Bergregionen“, wenn diese Touren nicht von Polizeischutz begleitet werden.

Besonders beliebt bei deutschen Urlaubern ist Ägypten, vor allem dank seiner Sandstrände. Doch auch hier warnt das Auswärtige Amt davor, bestimmte Teile des Landes zu bereisen. Schließlich grenzt Ägypten an Israel und den Gazastreifen, in dem Jerusalems Truppen seit Wochen versuchen, die Hamas in die Knie zu zwingen.

Viel los am Strand: Alexandria zählt zu den bevorzugten Reisezielen in Ägypten. © IMAGO / Xinhua

Der Norden der Sinai-Halbinsel, das ägyptisch-israelische Grenzgebiet – mit Ausnahme von Taba – sowie entlegene Gebiete der Sahara sollten nicht bereist werden, heißt es aus Berlin. Außerdem wird von unbegleiteten, individuellen Ausflügen und Überlandfahrten im Süden der Sinai-Halbinsel abgeraten.

Urlaub in Ägypten: Auswärtiges Amt erwähnt Zwischenfälle mit Polizist und mit Flugkörpern

In Ägypten komme es immer wieder zu pro-palästinensischen Demonstrationen mit teilweise hohen Teilnehmerzahlen. Vor allem freitags nach dem Mittagsgebet sei mit weiteren solcher Veranstaltungen zu rechnen. Es wird dazu geraten, Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden.

Auch zwei Zwischenfälle erwähnt das Auswärtige Amt. So erschoss ein Polizist am 8. Oktober an einer touristischen Stätte in Alexandria zwei israelische Touristen und einen ägyptischen Tourguide. Der Mann wurde festgenommen. Mehrere Verletzte waren die Folge des Einschlags eines Flugkörpers am 27. Oktober in den Orten Taba und Nuweiba auf dem Sinai. Es habe sich vermutlich um fehlgeleitete Drohnen gehandelt.

Auswärtiges Amt über Ägypten: „Besondere Vorsicht walten lassen“

Unabhängig davon bestehe landesweit ein Risiko terroristischer Anschläge. Der letzte liegt demnach jedoch bereits vier Jahre zurück, als im August 2019 eine Autobombe im Zentrum von Kairo explodierte und mindestens 20 Menschenleben forderte. Vereinzelt hätten sich die Terroristen auch ausländische Staatsbürger zum Ziel genommen.

Vor allem nachts sei mit verstärkten Kontrollen der Sicherheitskräfte zu rechnen. Während der Feiertage wie etwa dem koptischen Weihnachtsfest am 7. Januar sollte die Nähe von koptischen Einrichtungen gemieden werden. Grundsätzlich stellt das Auswärtige Amt fest: „Lassen Sie bei Reisen nach Ägypten, einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer, besondere Vorsicht walten.“ (mg)