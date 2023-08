Eine Kugel kostet fast 800 Euro: Urlaubsort bietet Luxuseis an

Von: Eileen Kelpe

Teilen

In Dubai können sich Gourmets eine Kugel Eis mit Blattgold gönnen. Kostenpunkt: weit über 700 Euro. Und das dekadente Dessert ist noch nicht mal das Teuerste der Welt.

München – Wer sich in Deutschland eine Kugel Eis gönnt, muss in München schon am tiefsten in die Tasche greifen: Im Schnitt soll in der bayerischen Landeshauptstadt im Sommer 2023 eine Kugel zwei Euro kosten, manche Eis-Cafés verlangen auch 2,50 Euro, berichtet das Magazin Coupons.

Doch es geht durchaus luxuriöser: In Krefeld hat die Eisdiele San Marco vor einigen Jahren laut Bild die Eis-Kreation „Tartufo Oro & Cappucci Oro“ mit ordentlich Blattgold für 289,90 Euro verkauft. Weltweit gibt es noch weitere Superlative, wie in Dubai, wo für eine Kugel Eiscreme auch schon mal weit über 700 Euro fällig werden. Das teuerste Eis der Welt? Mitnichten!

Eiskugel für fast 800 Euro: „Black Diamond“ wird in Dubai verkauft – mit Blattgold und Versace-Schälchen

Dubai ist bekannt für Luxus und Dekadenz – so hat auch das Scoopi Café die edle Eis-Kreation „Black Diamond“ ins Angebot mit aufgenommen. Diese verwendet laut der Homepage des Cafés Vanilleschoten aus Madagaskar, iranischen Safran, schwarze Trüffelscheiben aus Italien zur Herstellung. Garniert wird die Kugel Eis mit essbarem 23-Karat-Blattgold. Und, um das Luxus-Dessert abzurunden, wird es in einer Versace-Goldschale mit Silberlöffel serviert.

Das Eis soll 3000 Dirham kosten, was umgerechnet ungefähr 746 Euro beträgt. Den Weltrekord schaffen die Macher damit aber nicht. Ein Café in Japan übertrifft das Dubai-Eis um das Achtfache und hat dieses Jahr sogar den Weltrekord aufgestellt: Eine Kugel kostet sage und schreibe 6211 Euro.

Byakuya oder auf Deutsch „Weiße Nacht“ heißt das teuerste Eis der Welt und kommt aus Japan. Die Firma Cellato hat ein Eis kreiert, das europäische und japanische Zutaten kombiniert – und dabei nur die hochpreisigsten. Es besteht aus weißen Alba-Trüffel aus Italien – ein Kilo kostet knapp 14.000 Euro. Dazu kommt Sake-Hefe und Parmigiano Reggiano. Alles wird mit Blattgold und Trüffelöl garniert. Mit dem Preis von 6211 Euro hat es dieses Eis in diesem Jahr in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. (eike)