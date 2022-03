Kaufland macht Mega-Ankündigung: „Es ist kein Aprilscherz, ein Traum wird wahr“

Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Davon kann der Twitter-User „Stullen-Andreas“ ein Lied singen. Seit 2018 verfolgt er seinen Pizza-Traum, nun wird er auch bei Kaufland Realität.

Neckarsulm - Der Twitter-User „Stullen-Andreas“ dürfte am Ziel seiner Träume angekommen sein. Seit 2018 wiederholte er seine Forderungen an das Unternehmen Dr. Oetker nach einer außergewöhnlichen Tiefkühl-Pizza-Kreation in aller Regelmäßigkeit. Seine Idee fand immer mehr Fans und entwickelte sich zu einem wahren Trend. Im Februar 2022 folgte endlich die Sensation: Dr. Oetker kündigte die limitierte „Pizza Bastoncini di Pesce“ an – eine Fischstäbchen-Pizza. Kein Scherz.

Kaufland macht Mega-Ankündigung: Fischstäbchen-Pizza kommt

Nun folgte die Supermarktkette Kaufland mit einer Mega-Ankündigung ihrerseits. „Liebes Twitter, es ist kein Aprilscherz. Ein kleiner Traum wird wahr“, heißt es in dem Twitter-Post. „Ab 1. April verkaufen wir offiziell die Fischstäbchenpizza von Dr. Oetker“, kündigt Kaufland an.

Das Unternehmen ist nicht ganz unbeteiligt an der Umsetzung der außergewöhnlichen Pizza-Kreation. Immer wieder drängte Kaufland in Tweets auf die Veröffentlichung einer Fischstäbchen-Pizza und unterstützte die Forderungen von „Stullen-Andreas“. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Supermarktkette sogar ein Video mit dem Twitter-User, in dem ein Social Media Manager des Unternehmens und der Pizza-Visionär demonstrativ eine Fischstäbchen-Pizza gemeinsam zubereiteten und anschließend genossen.

Kaufland kündigt Fischstäbchen-Pizza an: „Es ist wahr. Es gibt sie wirklich“

„Es ist wahr. Alles. Es ist keine Übung. Es gibt sie wirklich“, schreibt das Kaufland-Team abschließend in der Ankündigung. In dem Post wird ein besonderer Dank an den Twitter-User „Stullen-Andreas“, aber auch an die Community gerichtet. Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren unzählige Tweets zum Thema Fischstäbchen-Pizza. Das Thema schlug hohe Wellen – sogar die Münchner Polizei schaltete sich zwischenzeitlich ein.

Natürlich sind längst nicht alle User begeistert über die außergewöhnliche Kreation. „Wer will sowas?“, fragt ein Nutzer beispielsweise in den Kommentaren. Einige weitere bringen ihre Skepsis mit Emojis und GIFs zum Ausdruck. „Als nächstes: Gewürzgurkenpizza“, schreibt ein User ironisch.

Die meisten Kommentare unter dem Post fallen allerdings positiv aus. „Ich freue mich schon sehr, und wehe ihr verarscht uns“, schreibt eine Nutzerin. „Ich werde heulen, wenn das doch ein Aprilscherz wird“, kommentiert eine weitere Userin. Einige scheinen dem Ganzen noch nicht recht zu trauen. Das offizielle Veröffentlichungsdatum der Fischstäbchen-Pizza ist tatsächlich der 1. April. Doch sowohl Dr. Oetker als auch Kaufland beteuerten bereits mehrfach, dass es sich diesmal nicht um einen Aprilscherz handelt.

Das Beispiel der Fischstäbchen-Pizza zeigt: Geht nicht, gibt‘s nicht. Eine Internet-Alberei könnte nun bereits die nächste skurrile Pizza-Kreation auf den Weg gebracht haben. Dr. Oetker erhielt dafür überraschend viel Zuspruch. (ph)